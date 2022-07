Los niños, los otros héroes de la guerra de Ucrania: "He perdido una pierna y casi el brazo"

Tras 141 días de guerra Ucrania no solo los soldados resisten los ataques rusos, también lo hacen los otros héroes de la guerra, los niños. Muchos de ellos lo han perdido todo, han generado muchos daños físicos pero también psicológicos aunque su valentía les permite seguir luchando.

Un gran ejemplo de ello es Olexandra, una joven de seis años que hace dos meses despertó bajo los escombros cuando la rescataron de un ataque a Odesa. El ejército ruso bombardeó su casa aquella noche, los escombros le cayeron encima de la pierna, quedó muy malherida, pero ha conseguido sobreponerse a la situación y se encuentra yendo a rehabilitación. Pronto tendrá una prótesis en cuanto se le curen las heridas. "He perdido la pierna y casi un brazo", lamenta Olexandra. "Ahora le aterran las alarmas, por la noche se despierta y llora", asegura su madre.

Por su parte, Mariúpol tampoco ha vuelto a ser la de antes. "Esto antes era precioso, sobre todo por la noche, ahora ya no hay por donde pasear, ya no es un lugar bonito", asegura otro joven que regresa a la ciudad después de meses, aunque ya no tiene casa. Mientras pasea por la ciudad, el joven mira los edificios destruidos e intenta recordar su función antes de que estallase la guerra. "Este edificio está destrozado, era un colegio y ahí al fondo hay otro que está quemado".

Por su paso por la ciudad recuerda el horror que ha vivido. "Todo esto estaba lleno de cuerpos, muchísima gente muerta." Mientras él busca un nuevo hogar, Olexandra sueña con volver a bailar. Estos son los otros héroes de la guerra, reflejo de la fortaleza del pueblo ucraniano.

349 niños fallecidos en lo que va de guerra

Desde que Rusia inició la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero, la Fiscalía General de Ucrania ha publicado en su cuenta de Telegram que el ejército ruso ha matado al menos a 349 niños. "Más de mil niños se han visto afectados en Ucrania como resultado de la agresión armada a gran escala de la Federación Rusa". La Fiscalía especifica que "las cifras no son definitivas, ya que se están realizando esfuerzos para determinar las bajas en las zonas de hostilidades activas, en los territorios temporalmente ocupados y en los que han sido liberados". Un total de 2.126 instituciones educativas han sido atacadas a causa de los bombardeos. De ellas, 216 resultaron totalmente destruidas.