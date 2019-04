Un niño de 10 años escribe una carta a un aerolínea pidiendo consejo para fundar la suya y le contestan

Alex Jacquot tiene 10 años y le ha escrito una carta a Alan Joyce, CEO de la aerolínea Qantas para pedirle consejo para fundar una aerolínea.

El niño le pide al CEO que le "tome en serio" y le formula algunas preguntas cómo qué tipo de aviones necesitará o cómo solucionar el tema de la comida a bordo.

Alex también le comenta que su aerolínea se llama Oceania Express y que cuenta con la ayuda de varios compañeros de clase.

“Número uno, me gustaría trabajar en mi aerolínea teniendo en cuenta que estoy de vacaciones en la escuela. Pero no se me ocurre qué puedo hacer. ¿Tiene algunas ideas de qué podría hacer? Viendo que usted es el CEO de Qantas pensé que le podría preguntar”, escribe Jacquot.

Sus conocimientos sobre el mundo de la aerolineas sorprende: “Estoy pensando, como ustedes, en un A350 en la ruta Sídney/Melbourne a Londres. Pero viendo que es un vuelo de 25 horas estamos teniendo mucho problema resolviendo cómo dormir. ¿Algún consejo?”, explica el joven.

La misiva fue contestada por el CEO de la aerolínea Qantas. “Apreciado señor Jacquot. Gracias por contarme acerca de su nueva aerolínea. Había escuchado algunos rumores de un nuevo competidor en el mercado por eso le agradezco que se tome el tiempo de informarme”, dice la carta del CEO.

