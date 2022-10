Un niño de un año se escapa de su casa y es rescatado gracias a sus perros

Un increíble vídeo que circula por redes sociales sostiene la afirmación de muchos sobre que el perro es el mejor amigo y acompañante del ser humano. Imágenes que llegan desde Argentina evidencian el amor de estas mascotas por los miembros de su 'familia'. Un niño de apenas un año y nueve meses se escapó de su casa en un descuido de los padres. Sin embargo, ahí estaban sus perros. Acudieron a su rescate.

El momento quedó grabado por cámaras de seguridad de la casa. Se puede observar cómo el pequeño sale al patio delantero de la vivienda, lugar en el que se encontraban los animales. El niño acudió a la puerta de la entrada, que no estaba cerrada del todo. El bebé abrió la puerta y salió a la calle, desprotegido y solo.

Cuando vieron esta situación, sus perros actuaron inmediatamente. Ladraron para alertar a los padres. La madre del niño salió de inmediato a buscarlo. Todo ocurrió en la ciudad argentina de Casilda. El diario el Clarín indica que la mujer escuchó la llamada de socorro de las mascotas y acudió de inmediato a por el niño, quien caminaba por la calle tranquilamente.

Fue el aviso de los perros lo que provocó que el pequeño de un año no estuviera demasiado tiempo solo. No llegó a cruzar la calle ni tuvo ningún accidente. Asimismo, usuarios en redes sociales han criticado la actitud y el despiste de los padres, que dejaron solo a su hijo pequeño. "Por Dios! Poner llave a los portones! Gracias a Dios y su amigo perruno no pasó nada", decía un usuario.