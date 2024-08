Un niño de 16 años muere tras el ataque de un tiburón: el escualo lo decapitó y le arrancó un brazo

Terrorífico suceso el que ha tenido lugar en la costa de Jamaica. Allí, un adolescente ha muerto por el ataque de un tiburón mientras nadaba cerca de una popular ciudad turística del país. Los buzos recuperaron el cuerpo sin vida de Jahmari Reid y la escena no pudo ser más macabra: este menor de 16 años fue decapitado por el escualo, que también le arrancó el brazo izquierdo.

Todo ocurrió en Montego Bay, una concurrida ciudad jamaicana de numerosos complejos hoteleros y frecuentada por cruceros de turistas. Según informan desde la Policía local, Jahmari acudió a la localidad para realizar una expedición de pesca submarina. Expedición que llevó a cabo en solitario.

"Es triste, me siento muy mal"

El estudiante de secundaria -y residente de Race Course, en Falmouth- desapareció el lunes, tras lo cual se desató una desesperada búsqueda para dar con él. Tan solo un día después, el martes por la mañana, se encontraron sus restos mutilados. Tal y como ha contado el medio 'Jamaica Observer', decenas de personas se congregaron en la playa para ver los restos que los buzos habían extraído del mar. Y entre los presentes se encontraba el afligido padre del adolescente.

"No puedo creer que ayer (lunes) se haya hecho a la mar solo y que haya tenido ese resultado. Es triste saberlo. Me siento muy mal", expresó el padre desconsolado antes de contar que solía desalentar a su hijo en su afición a la pesca submarina. "Es algo por lo que discutimos, por lo que peleamos. No lo hace por una buena causa, no lo hace por necesidades ni nada", lamentó con angustia el padre.

"Le dispararon, pero no lo atraparon"

Christopher Reynolds era uno de los pescadores que acompañaba al padre en la playa junto a otros lugareños. Fue él el que contó al citado medio que, mientras los buzos trataban de localizar el cuerpo, y poco después de recuperar el brazo del menor, avistaron un enorme tiburón tigre en el agua.

"Todos los pescadores fueron allí y, mientras buceaban para sacarlo, vieron al gran tiburón. Le dispararon, pero no lo atraparon", dijo Reynolds al 'Jamaica Observer'. Y el pescador se mostró rotundo sobre lo que había que hacer ahora: localizar y matar al tiburón y recuperar la cabeza cortada de Jahmari.

Es solo el cuarto ataque mortal registrado

A pesar de lo llamativo de la noticia, este es tan solo el cuarto ataque registrado de tiburón responsable de una muerte en la región Trelawny de Jamaica, según el International Shark Attack File con sede en Florida.

Fritz Christie, presidente de la Sociedad Benevolente de Pescadores de Falmouth, explicó que se cree que el tiburón siguió a un crucero hasta las aguas de Falmouth. "Parecía que cuando uno de los barcos llegaba, un gran tiburón lo seguía y, cuando el barco se marchaba, el tiburón no abandonaba la zona. El joven salió y fue atacado por el tiburón, que le mordió la cabeza", especuló en declaraciones al medio jamaicano.

"Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando lleguen los barcos, tengamos cuidado con los buceadores. El tiburón le devoró la cabeza al hombre y una de sus manos. Es una locura", añadió Fritz. De momento, la Policía de Falmouth está investigando el suceso.

