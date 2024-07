El intrépido rescate de un gran tiburón martillo varado en la playa de Miami: "¡Increíble cómo lo atraparon!"

No es habitual, pero en algunas ocasiones los tiburones acaban varados en la orilla de las playas. Llegan arrastrados por las corrientes marinas en un momento de debilidad y acaban en zonas costeras. Y precisamente es esto lo que le ocurrió recientemente a un gran tiburón martillo.

Apareció en una playa de Miami. El enorme escualo se encontraba en la arena, indefenso. Al verlo, dos valientes jóvenes decidieron cogerlo por las protuberancias de su peculiar cabeza (aplanada y con dos especies de cuernos, una a cada lado) y tirar de él hasta devolverlo al mar. La hazaña fue espectacular, ya que este tipo de ejemplares suelen pesar alrededor de 250 kilogramos y medir unos cinco metros.

La cuenta oficial de 'Only in Dade', que reporta los sucesos curiosos que ocurren en Miami, compartió un vídeo del increíble suceso. "¡Increíble! ¡Estos tipos atraparon a un gran tiburón martillo en Miami y pudieron liberarlo con seguridad poco después!", comentó.

En las imágenes se puede ver perfectamente cómo, tras un gran esfuerzo, acaban consiguiendo que el animal vuelva nadando al mar, ileso. Los dos muchachos chocan sus manos y se abrazan, celebrando su buena acción. Y no es para menos, porque gracias a su actuación, ese tiburón pudo sobrevivir.

Pánico por un tiburón

Los bañistas de otra playa de Miami se llevaron un gran susto la semana pasada cuando un enorme tiburón apareció nadando muy cerca de la orilla. Los bañistas que estaban disfrutando en ese momento en el agua vivieron entonces una escena de pánico cuando la aleta del escualo emergió entre ellos.

El tiburón se acercó a la zona en la que se encontraban los bañistas, lo que provocó la alarma entre ellos. El escualo fue nadando paralelamente a la orilla a lo largo de la playa y, entre gritos de pánicos, los que estaban en el agua intentaron esquivar al escualo Quienes estaban en ese momento en tierra hicieron señas y avisaron con gritos a los bañistas instándoles a salir a la arena ante la presencia del animal. Aunque finalmente no se produjo ningún ataque, eso no evitó que se desataran momentos de tensión entre los bañistas.

Si te encuentras con un tiburón en la playa...

Lo primero es mantener la calma y no perder de vista al animal. No se deben hacer movimientos brucos y hay que intentar retroceder poco a poco para alejarse de su posición. Eso sí, siempre se debe estar atento a los movimientos y posibles ataques del animal.

Otros consejos son no estar cerca de barcos de pesca, no nadar temprano por la mañana o tarde por la noche y no orinar ni perder sangre, ya que esto puede atraerlos. Si estás en la arena y no dentro de la playa y ves un tiburón, lo primero que tienes que hacer es avisar al socorrista o autoridades más cercanas para que prohíban el baño y así evitar incidentes.

