Una niña de tres años salva la vida a su madre al llamar a emergencias tras verla inconsciente

Una niña de tres años de Reino Unido ha salvado la vida a su madre gracias a una rápida llamada a emergencias, después de que ésta cayera inconsciente al suelo. Amelia Thow llamó por teléfono para pedir ayuda cuando Samantha, su madre, se desmayó en su casa debido a las secuelas de una conmoción cerebral anterior.

Samantha, ya completamente recuperada, ha decidido contar la hazaña de su hija y ha aprovechado para pedir a todos los padres que enseñen a sus hijos cómo llamar a los servicios de emergencias, tras comprobar que a ella le ha salvado la vida.

"Mi madre falleció cuando yo era pequeña, así que enseñé a Amelia cómo marcar el '999'. Pensé que durante la explicación no me prestó atención, pero claramente me ha demostrado que sí", cuenta en una entrevista recogida por el diario Mirror.

Ha contado que estaba hablado por teléfono con un amigo y que lo último que recuerda es que fue al baño. "Eso es lo último que recuerdo y luego me desperté en el hospital", añade la orgullosa madre. "Fue increíble, esa sensación de saber que mi hija de tres años ha hecho esto, fue simplemente increíble. Realmente lo fue", apunta.