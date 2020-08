Una niña casi muere ahogada al comer un nugget con un trozo de mascarilla en Reino Unido

Laura Arber, de 32 años ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que su hija, una niña de tan sólo seis años, ha estado a punto de morir ahogada al comer un nugget que tenía en su interior una mascarilla quirúrgica.

La rápida intervención de la madre evitó que la pequeña muriera atragantada. Laura Arber ha contado que recogió varios menús de un McDonald’s de Aldershot, en Reino Unido.

Cuando empezaron a comerlo en casa se dio cuenta de que su hija Maddie se estaba ahogando. Acababa de ingerir un nugget de pollo y cuando Laura metió los dedos en la boca de su hija para forzarla a extraer la comida se dio cuenta de que dentro del nugget de pollo había lo que parecía ser una mascarilla quirúrgica.

"Estaba cocida y mezclada con el pollo"

“Era una mascarilla, y estaba completamente cocida dentro del trozo de pollo”, explica la madre a la BBC. “Primero no pude ver lo que era, pero miré dentro de la caja de nuggets y vi que había algo azul que sobresalía de dentro de otra de las piezas. Era una mascarilla, cocinada, como si fuese un chicle. Asqueroso. Si no hubiese estado en la habitación, no sé lo que hubiese sucedido”.

McDonald's ha abierto una investigación

La madre acudió al establecimiento de McDonald’s para hablar con el responsable. Éste le aseguró que los nuggets no se preparaban en sus cocinas, sino que llegaban por un proveedor.

La cadena de comida rápida da esta explicación: “En el momento en el que nos enteramos de lo sucedido abrimos una investigación con el proveedor de los nuggets y hemos tomado las acciones necesarias para que cualquier producto de este proveedor sea retirado de nuestros restaurantes”, ha indicado un portavoz de McDonald’s.

“Nos gustaría pedir disculpas a esta clienta en cuestión y dejar claro que actualmente están en conversaciones con nuestro departamento de atención al cliente”, señala.

A pesar de las explicaciones, la madre insiste y advierte: “Solo porque diga Happy Meal no significa que sea seguro”.