Nicolás Maduro ordena "revisar a fondo" las relaciones con España y Arancha González Laya le responde

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado "revisar a fondo" todas las relaciones con España. Lo ordena en respuesta a la visita de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, a la frontera de Colombia con Venezuela.

"Basta de hipocresía, se lo advertimos. El que quiera buenos tratos tiene que dar respeto y buen trato a Venezuela. Procedamos a revisar a fondo todas las relaciones con España, a todo nivel", ha afirmado Maduro.

"Vamos a revisar a fondo todas las relaciones con España, ya basta de agresiones. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga", ha añadido. Maduro ha indicado que la ministra española "apoya al Gobierno de Colombia". Así lo ha dicho después de que González Laya visitara Colombia para conocer la situación en la que se encuentran los migrantes venezolanos.

"¿Qué hace la canciller de España en la frontera colombo-venezolana? En vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el Mar Mediterráneo", se pregunta. "Go home (váyase a casa) canciller de España, basta de humillaciones contra Venezuela, ya basta de hipocresía", añadió en comentarios recogidos por la web del Ministerio de Exteriores venezolano.

La ministra de Exteriores responde

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmó que pide el mismo respeto que ofrece, en respuesta a Maduro por poner bajo revisión "toda la relación" con España.

"Yo no tengo absolutamente ninguna interpretación que hacer sobre sus declaraciones. Yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos", dijo la ministra en Bogotá.

González Laya llegó el jueves a Colombia y estuvo el sábado en Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela. El objetivo era conocer la realidad de los migrantes que salen del país.

Tras las declaraciones de Nicolás Maduro, la ministra de Exteriores ha defendido su vivita como algo normal dentro de su viaje a Colombia. "Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país", ha indicado.