Venezuela desvela los audios de Edmundo González y asegura que el embajador español los recibió con whisky y chocolate

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sigue intentando demostrar que el clima de la reunión con la embajada española fue más que distendido. Lo ha hecho hace unas horas mostrando unos supuestos audios de Edmundo González tras su reunión en la Embajada de España, y destacando, además, que el embajador de nuestro país en Venezuela los recibió con "una botella de whisky Chivas Regal 12 años, así como chocolate venezolano".

Lo ha hecho durante una nueva rueda de prensa. El funcionario chavista ha mostrado el mensaje de audio, presuntamente grabado el día del encuentro y ha añadido que "había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que el embajador llegara con las botellas".

Asimismo, Jorge Rodríguez aseguró este jueves que la misiva que firmó Edmundo González fue una "capitulación" del opositor, que no fue coaccionado. "Quienes nos sentimos presionados fuimos la vicepresidenta y yo, para que el señor pudiera viajar", añadió, mientras aseguraba que había una "desesperación" de González "por irse ese mismo día para España".

"Edmundo González pidió clemencia"

En este sentido, Nicolás Maduro ha asegurado que Edmundo González Urrutia le pidió "clemencia" para salir del país, al tiempo que negó que haya habido algún tipo de coacción por parte del Gobierno contra el antichavista para concretar su exilio hacia Madrid. Lo ha hecho a última hora de este jueves durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

"Me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, (que) no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no se qué". Estas fueron las palabras que utilizó el mandatario para responder al opositor, que el miércoles denunció haber sufrido "coacción, chantajes y presiones", situación que le llevó a firmar una carta que permitió que le otorgasen el salvoconducto para coger un avión de las Fuerzas Aéreas españolas desde Caracas hasta España, país donde ha solicitado asilo político.

Edmundo González asegura que el documento fue presentado por representantes del Gobierno bajo la amenaza de que si no lo firmaba se tendría que "atener a las consecuencias", una "coacción" que, en su opinión, anula el texto. Sin embargo, Maduro reiteró este jueves que no hubo presiones, sino que, como ha dicho el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se trató de una negociación cordial. "Nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores. Yo no se qué va a salvar porque ya su moral la perdió para siempre, y aquí estamos los venezolanos que sí estamos en Venezuela dispuestos a seguir trabajando por esta tierra, por esta patria, por la paz, por la vida y por el desarrollo real de nuestra república", subrayó el líder chavista.

