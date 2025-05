Netanyahu compara a los palestinos con los nazis: "'Palestina libre' es la versión actual del 'Heil Hitler'"

"'Palestina libre' es la versión actual del 'Heil Hitler". Con este argumento de una simpleza que raya la desfachatez ha criticado Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, el asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel en Washington durante el cual el presunto autor coreó la mencionada consigna.

"El terrorista que los mató cruelmente a tiros lo hizo por una sola razón: quería matar judíos. Y mientras se lo llevaban, coreó: '¡Palestina libre!'. Este es exactamente el mismo cántico que escuchamos el 7 de octubre. Ese día, miles de terroristas irrumpieron en Israel desde Gaza", ha declarado este jueves Netanyahu en un vídeo publicado por su oficina.

Para defender la comparación, el dirigente israelí ha recordado las palabras que empleó el canciller alemán Olaf Scholz cuando visitó las zonas atacadas por el brazo armado de Hamás: "Estos terroristas de Hamás son exactamente iguales a los nazis", expresó Scholz sobre la ofensiva armada de las milicias palestinas que acabó con 1.200 muertos y mas de 250 rehenes.

"Tenía razón. Y si hubieran podido salirse con la suya, estos terroristas de Hamás habrían masacrado a todos los judíos de la Tierra. Para estos neonazis, 'Palestina Libre' es simplemente la versión actual de 'Heil Hitler'. No quieren un Estado palestino. Quieren destruir el Estado judío", ha manifestado Netanyahu en el vídeo.

Tensión con los líderes internacionales

Asimismo, el primer ministro de Israel no ha perdido la ocasión para atacar a los líderes internacionales que piden que pare la masacre de vidas humanas en la Franja de Gaza.

"Piensan que están promoviendo la paz y están animando a Hamás a seguir luchando eternamente. Les dan la esperanza de establecer un segundo Estado palestino desde el cual Hamás intentará una vez más destruir el Estado judío", ha criticado un Netanyahu que, una vez más, vuelve a dejar constancia de que el fin justifica todos los medios: tras su ofensiva militar indiscriminada no quedarán terroristas palestinos, pero por el simple hecho de que no habrán palestinos. Muerto el perro se acabó la rabia, se repetirá cada noche el israelí.

"Cuando se establece un Estado palestino los radicales (enviados por Irán, ha añadido) toman el poder" es el argumento que ha esgrimido Netanyahu para no cesar la invasión. "No nos vengan con eso de que será un Estado palestino pacífico. No lo será", han sido sus rotundas palabras.

Y el dardo hacia esos líderes que buscan la paz no acaba ahí: "Se han tragado la propaganda de Hamás que dice que Israel está matando de hambre a los niños palestinos", una "mentira" que está difundiendo tanto la ONU como "muchas instituciones internacionales cómplices". Dirá lo que quiera, pero los hechos hablan por sí solos.

