El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió la anexión del Valle del Jordán, en Cisjordania ocupada, si es reelegido en los comicios de la próxima semana. "Un lugar al que se le puede aplicar la soberanía (israelí) inmediatamente después de las elecciones es el Valle del Jordán", dijo Netanyahu en una rueda de prensa organizada por su partido, el derechista Likud, en el que se adelantó que se haría un "anuncio impactante".

El jefe de Gobierno aseguró que el plan de paz con los palestinos que prepara Estados Unidos se presentará días después de los comicios y pidió al electorado israelí su apoyo para liderar unas negociaciones en la que buscará anexionar asentamientos judíos de Cisjordania ocupada. Netanyahu hizo estas declaraciones en un discurso en hebreo interpretado como parte de su campaña, a siete días de la cita electoral, en el que se refirió al denominado Acuerdo del Siglo, de la Administración estadounidense de Donald Trump, "como una oportunidad histórica".

Hizo referencia a su experiencia política y pidió un "claro mandato", emanado de las urnas, para aplicar la soberanía israelí a los asentamientos judíos del territorio palestino, "con la máxima cooperación de Estados Unidos". "Por respeto al presidente Trump y por una gran fe en nuestra amistad, esperaré a la aplicación de la soberanía hasta la presentación del plan político del presidente", señaló y apeló a su liderazgo frente a su rival electoral Beni Gantz, de la coalición centrista Azul y Blanco. Sin embargo, Netanyahu subrayó que ha llevado a cabo importantes "esfuerzos diplomáticos" para poder anunciar hoy que la zona del Valle del Jordán y el norte del mar Muerto sí podrían ser inmediatamente anexionadas como parte de las "fronteras orientales del Estado de Israel", que linda con Jordania.

Antes incluso de la comparecencia, el Consejo Regional de asentamientos del Valle del Jordán agradeció el gesto político de Netanyahu, lo que indicó que tenían conocimiento previo del anuncio. El primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, acusó a Netanyahu de ser "un destructor del proceso de paz" y advirtió de que "le traerá más votos a corto plazo", pero que "él e Israel serán los perdedores a largo plazo".

"No hemos tenido este tipo de oportunidad desde la Guerra de los Seis Días (1967) y es posible que no haya otra oportunidad en otros cincuenta años", declaró Netanyahu sobre el comienzo de la ocupación de Cisjordania junto a un mapa del territorio palestino. Para la comunidad internacional, las colonias judías en territorio ocupado no tienen base legal y constituyen una violación del derecho internacional y un obstáculo para una paz justa y duradera.