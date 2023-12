Multitudinaria manifestación en Buenos Aires contra la política económica de Milei: "Hay que derrumbar el DNU"

Una gran cantidad de ciudadanos se congregaron en el corazón de Buenos Aires para expresar su descontento y oposición a la política económica propuesta por el actual presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) incluye más de 300 medidas que buscan desregular la economía, recortando los derechos laborales, como los de huelga, y privatizar algunas empresas estatales. "Esto es en contra de los trabajadores, de los pensionados y del país", comentó Pablo Moyano, del sindicato de los camioneros.

La manifestación, que atrajo al movimiento obrero y de izquierda, se convirtió en un escenario de expresión colectiva contra las ideas económicas que promueve Milei, conocido por sus posturas liberales y críticas al intervencionismo estatal. actual presidente de la Nación Argentina. "Hay que derrumbar el DNU en la política, la justicia y la calle. Si se impone, cambiará este país para siempre", comentaba Héctor Daer, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Entre los manifestantes destacaban pancartas y consignas que abogaban por un enfoque económico más equitativo y sostenible. La diversidad de participantes reflejaba diversas perspectivas sobre cómo debería abordarse la economía en el país. "El DNU está viciado de origen y, por lo tanto, es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución", advirtió la central obrera.

Las autoridades locales supervisaron el evento para garantizar la seguridad y el orden público. Al final de la manifestación se registraron algunos enfrentamientos con la Policía y hay varias personas detenidas, resaltando las tensiones existentes en torno a las políticas económicas y la polarización en el ámbito político argentino.

Milei y su presidencia

Javier Milei asumió la presidencia del país el pasado 10 de diciembre. Desde entonces, se ha enfrentado a una movilización de la izquierda y dos potentes caceroleros en las ciudades principales de Argentina. Sin embargo, concretamente esta manifestación tuvo lugar en medio de la inflación desbocada del 30% mensual, que ha acelerado a desvaluar la moneda local en un 118%. Además, también anunció más de 7.000 despidos de empleados públicos junto con la expedición al Parlamento de una nueva ley con un programa de choque.

Dentro de la legislatura nacional, Milei aseguró que no dará luz verde a su DNU convocada por consulta popular. "Llamaría a un plebiscito y que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen, porque la gente entendió bien. El mega decreto tiene más del 75% de aprobación", dijo el presidente.