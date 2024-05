Un multimillonario plantea una nueva expedición al Titanic tras la tragedia de OceanGate: "Titan era un artilugio"

La tragedia del Titan el año pasado traspasó fronteras. Tras ello, el fabricante del submarino, OceanGate, suspendió todas sus operaciones. La compañía lo confirmó en un mensaje en su propia página web. Decían haber suspendido "todas las operaciones comerciales y de exploración" tras la mortal implosión del sumergible, que provocó la muerte de los cinco pasajeros que iban a bordo.

Ahora se ha conocido que el multimillonario Larry Connor y el cofundador de Triton Submarines, Patrick Lahey, planean llevar un submarino a las profundidades del Titanic con el fin de demostrar que estos viajes son posibles y que la industria presenta la seguridad necesaria tras la implosión del año pasado del sumergible de OceanGate, precisa 'viveUSA'.

Connor precisa al 'Wall Street Journal' que él y Patrick se sumergirán hasta la zona del naufragio del barco en un submarino con capacidad para dos personas. "Quiero mostrarle a la gente de todo el mundo que, si bien el océano es extremadamente poderoso, puede ser maravilloso y placentero y realmente transformador si se maneja de la manera correcta".

Una embarcación de 20 millones de dólares

Patrick Lahey ha diseñado una embarcación de 20 millones de dólares que recibe el nombre de 'Triton 4000/2 Abyssal Explorer' y que, según Connor, puede llevar a cabo el viaje en diferentes ocasiones. "Patrick ha estado pensando y diseñando esto durante más de una década. Pero no teníamos los materiales ni la tecnología" dijo Connor. "No se podría haber construido este submarino hace cinco años", explicaba.

El sumergible Titan iba hasta la zona en la que se encuentran los restos del Titanic cuando implosionó el pasado 18 de junio. A los días de la tragedia, Connor llamó a Lahey y le invitó a construir un submarino "mejor". "Lo que tenemos que hacer es construir un submarino que pueda sumergirse de manera repetida y segura y demostrarle al mundo que ustedes pueden hacer eso, y que Titán era un artilugio", explicó al diario.

¿Qué ocurrió con el Titan?

El pasado 18 de junio de 2023 murieron cinco personas cuando el sumergible Titan, de la empresa privada OceanGate, implosionó en el fondo del océano Atlántico debido a la alta presión del agua. Estas cinco personas intentaban acercarse a los restos del Titanic como parte de una expedición turística.

No se conocen los motivos del accidente, aunque sí se conoció un estudio de ingenieros de la Universidad de Houston, publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', que trataba de arrojar luz sobre lo que pasó de manera concreta para que la presión del agua acabase provocando la implosión del Titan.

Las hipótesis que plantean estos investigadores marcan que el colapso podría estar relacionado con el uso de un material poco apropiado para un sumergible que iba a realizar misiones tan exigentes, y debido el desgaste que acumuló de las expediciones anteriores.

