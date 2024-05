Esta es la razón por la que implosionó el sumergible Titan de OceanGate, en el que fallecieron cinco personas

Cinco personas perdieron la vida el pasado 18 de junio de 2023, cunado el sumergible Titan, de la empresa privada OceanGate, implosionó en el fondo del océano Atlántico por la alta presión del agua. Los cinco trataban de acercarse a los restos del Titanic como parte de una expedición turística.

La razón de accidente aún no está clara, aunque recientemente, un nuevo estudio de ingenieros de la Universidad de Houston, publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha tratado de arrojar luz sobre lo que ocurrió exactamente para que la presión del agua acabase provocando la implosión del Titan.

Según la hipótesis planteada por estos investigadores, el colapso podría haber estado directamente relacionado con el uso de un material poco apropiado para un sumergible que iba a llevar a cabo misiones tan exigentes, y por el desgaste que acumuló tras las expediciones anteriores.

Así lo ha explicado el profesor de ingeniería civil y ambiental Roberto Ballarini, uno de los autores del estudio y responsable de la investigación. Él ha afirmado que "la integridad del submarino pudo haber sido comprometida" como consecuencia de las menciones causas.

Sobre el material utilizado en el casco del Titan, el estudio precisa que estaba hecho con "un compuesto de fibra de carbono", y confirma que "bajo cargas de compresión, las fibras de dichos compuestos son susceptibles al micropandeo y pueden deslaminarse de la matriz que las rodea".

Debido a las "presiones de compresión extremas" a las que se vio sometido el casco del sumergible en sus profundas inmersiones, "su rigidez y resistencia habrían disminuido significativamente" con el paso del tiempo y la sucesión de pruebas y expediciones, hasta que finalmente implosionó en una de ellas.

OceanGate ha dejado de operar

El submarino Titan, creado por la compañía OceanGate y usado para expediciones a los restos del Titanic, sufrió una implosión catastrófica a casi 4.000 metros de profundidad bajo las aguas del océano Atlántico. Tras haber perdido comunicación con la nave, y después de una intensa búsqueda, sus cinco tripulantes fueron declarados muertos por la Guardia Costera estadounidense el pasado 22 de junio.

Tras días de búsqueda, días después de la implosión la Guardia Costera anunció que se habían encontrado unos "escombros" cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic. Después confirmó que los restos correspondían a la parte externa del sumergible.

En el sumergible Titan viajaban el millonario empresario paquistaní Shahzada Dawood con su hijo Suleman, un estudiante de 19 años. También el explorador británico Hamish Harding, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, Stockton Rush.

La compañía OceanGate, dueña del sumergible, anunció en julio la suspensión de sus operaciones comerciales y sus viajes de exploración.

