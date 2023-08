La mujer que mató a sus suegros con hongos tóxicos asegura que no es "una bruja malvada"

En Victoria, Australia, la mujer que provocó la muerte de sus suegros y una tercera persona tras prepararles un almuerzo con hongos tóxicos, dejando a un cuarto en estado grave, ha cargado contra los medios de comunicación. Ahora, su exmarido la ha acusado de envenenar a sus padres, pero ella asegura que en ningún momento fue su intención.

Erin Patterson, una mujer de 48 años, cocinó carne de res Wellington para Gail y Don, los padres de Simon, su exmarido, los cuales tienen 70 años, así como para la hermana de Gail, Heather Wilkison, de 66 años, y su cuñado Ian Wilkinson, que tiene 68 años. Todos ellos se habían reunido para tratar de solucionar la relación de Erin con Simon, quien había abandonado el lugar momentos antes.

Intoxica a sus suegros y asegura que es un accidente

Sin embargo, al almuerzo le añadió unos hongos que resultaron ser tóxicas, acabando con la vida de tres de los cuatro invitados. "Perdí a mis suegros, mis hijos perdieron a sus abuelos", expresó en una entrevista para 'The Australian'.

El suceso ha centrado todos los focos en su persona, convirtiéndola en sospechosa por asesinato. No obstante, ella se ha defendido y ha atacado a los medios, a los que acusa de desfigurarla y presentarla como una "bruja malvada". "Los medios de comunicación me están imposibilitando vivir en esta ciudad", asegura, "están en la casa donde están mis hijos y en la casa de mi hermana, así que no puedo ir allí. Esto es injusto".

Amigos y familiares la acusan de envenenar a sus suegros

Patterson remarca que, a pesar de que compró los hongos, desconocía sus propiedades tóxicas, e insiste en que ella también precisó de tratamiento hospitalario tras ingerir la comida contaminada.

Aun así, una amiga de la familia, en declaraciones a 'Daily Mail Australia', indicó que la sospechosa sabe identificar las variedades de hongos. "La familia Patterson (incluidos Erin y Simon) recolectaban hongos cada año cuando estaban en temporada. Es muy común que la gente vaya a recoger hongos por esa zona", asevera.

De la misma manera, Patterson ha confirmado que su exesposo la ha acusado de "envenenar" a sus padres, pero incide en que no tenía ningún motivo para llevar a cabo un crimen de este calado. "Realmente quiero repetir que no tenía absolutamente ninguna razón para lastimar a estas personas a las que amaba", ha apuntado.

La Policía de Victoria ha abierto una investigación para arrojar luz sobre los hechos y determinar con exactitud lo que pudo pasar en la reunión familiar. Por el momento, no ha trascendido ningún otro tipo de detalle acerca del caso.