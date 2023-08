España jugará contra Inglaterra la final del Mundial Femenino de fútbol

España ya conoce su rival para la final del Mundial de fútbol femenino el domingo. El conjunto de Jorge Vilda se medirá a Inglaterra, que ha eliminado este miércoles a las actuales anfitrionas, Australia, por 3-1.

Ambas selecciones jugaron muy seguras de lo que hacían desde el principio, pero fueron las 'leonas' las que abrieron el marcador con un gran gol de Toone, metiendo el balón por la escuadra tras un derechazo y después de un saque de banda perfecto. Posteriormente, Australia empató el partido en el minuto 63. Después llegaron los goles primero de Hemp y luego de Weigman para dar una ventaja a las inglesas muy difícil de igualar por parte de Australia.

Inglaterra consigue así el pase a la final. Un rival muy duro y correoso que utilizará todas las armas posibles para llevarse el trofeo mundialista. Por su parte, Australia jugará con Suecia el sábado para disputarse la tercera plaza del Mundial. Mientras tanto, las futbolistas de la selección ya han llegado a Sidney. Algunas jugadoras como Alba Redondo o Alexia Putellas se han parado para firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados.

Alba Redondo, con varias aficionadas. | Europa Press

"Estoy que no me lo creo"

Así describe Olga Carmona el gol que dio el pase a España a la final del Mundial: "Desde aquí he intentado como meterla en aquella dirección, ha golpeado el larguero y ha sido muy difícil para la portera pararlo". Y la futbolista del Real Madrid añade lo siguiente: "Era una situación inmejorable para poder pegarla y bueno... ha entrado y estoy que no me lo creo".

La decimocuarta final del fútbol español

La final que disputará la selección española femenina de fútbol ante Inglaterra este domingo será la decimocuarta final del fútbol español en toda su historia. Con 8 finales en todas las categorías masculinas y 5 en las femeninas, España solo ha logrado conquistar el oro en 4 ocasiones.

La Roja tendrá la oportunidad de disputar la primera final de un Mundial de su historia en categoría femenina absoluta este domingo después de eliminar a Suecia este martes en Auckland. Además, si la Roja se proclama campeona del mundo el fútbol femenino español conseguiría un triplete histórico, convirtiéndose en la única selección en ser campeona del mundo en sub-17, sub-20 y absoluta.