Misterio en Australia: tres muertos y uno en estado crítico por comer setas venenosas en una comida familiar

Erin Patterson, de 48 años, invitó a sus suegros y unos familiares a un almuerzo en su casa, al que también asistieron los hijos de la mujer. La velada transcurría con normalidad, pero unos días después murieron tres de los cuatro asistentes al evento, mientras que el cuarto de encuentra ingresado en el hospital en estado grave.

Al parecer, uno de los platos del menú llevaba setas que resultaron ser venenosas. Los cuatro presentaron el mismo cuadro sintomático,el cual está relacionado con la ingesta de setas no aptas para el consumo humano. El hongo que pudo producir el envenenamiento es 'Amanita phalloides', característico por su color verde apagado y por su alta toxicidad. Su ingesta produce fallo orgánico grave en un plazo de 24 a 48 horas.

Ian Wilkinson, de 68 años, y Heather Wilkinson, de 66 años, son los suegros de Erin. Heather murió varios días después de la comida e Ian, que es pastor de la Iglesia Bautista de Korumburra, permanece ingresado en el Hospital Austin de Melbourne en estado crítico. La otra pareja que también acudió a la velada, Gail Patterson y Don Patterson, ambos de 70 años, murieron unos días después al igual que Heather.

Las autoridades están investigando el caso y, por el momento, Erin ha sido puesta en libertad, a la espera de concluir con las investigaciones y obtener los resultados de toxicología. Se desconoce si la mujer habría ingerido o no el plato que mató a sus invitados, pero lo que sí se sabe es que sus hijos no comieron de él.

Dean Thomas, inspector de la Australian Broadcast Corporation (ABC) de la brigada de homicidios, hizo declaraciones a la prensa: "El hecho de que la Brigada de Homicidios esté investigando este asunto no significa automáticamente que las muertes sean sospechosas", a lo que añadió: "En este momento, las muertes son inexplicables". También confirmó que van a trabajar "codo a codo" con los expertos médicos y toxicólogos para "poder entender qué pasó y dar algunas respuestas a las familias".

Los hijos de Erin están bajo tutela de los servicios sociales de manera preventiva hasta que se esclarezcan las dudas del caso.

Por su parte, Erin, ha hecho declaraciones delante de las cámaras de televisión, donde se le ve llorando y sollozando. Asegura que "yo no hice nada; les quería. No puedo entender lo que ha pasado". Y añade: "No puedo creer lo que ha ocurrido y siento mucho que hayan perdido la vida".

Temporada de setas

Al parecer es común la búsqueda de setas en Gippsland, pero las autoridades recomiendan no hacerlo porque hay varios tipos de setas altamente mortales que crecen de manera silvestre en la región de Victoria y en el área urbana de Melbourne.

Según la subdirectora de Sanidad de Victoria, la doctora Clare Looker, es muy difícil"distinguir las setas venenosas de las que no lo son", por ello siempre recomienda que se consuman solo setas que se compren en supermercados y superficies.

En España también hay costumbre de salir a la recolección de setas cuando comienza la temporada de micología. Sin embargo, hay que conocer bien los diferentes ejemplares y, ante la duda, no cogerlos y, mucho menos, ingerirlos. En España existen alrededor de una treintena de setas que son tóxicas.

Según la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), cada año fallecen entre 1 y 3 personas a consecuencia de la ingesta de setas venenosas. En los últimos años, han fallecido más de trece personas por esta causa. Otras con más suerte han conseguido sobrevivir tras haberse sometido a un trasplante de hígado.