Una mujer pierde 23.600 euros en una estafa de Tinder con un falso coronel creado con inteligencia artificial

Las aplicaciones de citas como Tinder se han convertido en herramientas habituales para conocer personas y encontrar el amor. Sin embargo, la creciente popularidad de estas plataformas también las ha convertido en terreno fértil para estafas cada vez más sofisticadas, especialmente con el auge de la inteligencia artificial. Un caso reciente ocurrido en Reino Unido pone de manifiesto los riesgos de estas tecnologías en manos de criminales.

Mary, una mujer británica de más de 60 años que llevaba dos décadas soltera, decidió probar suerte en Tinder para encontrar pareja. Allí conoció a 'Mike Murdy', un supuesto coronel estadounidense de 61 años que aseguraba vivir en el Reino Unido. A través de mensajes y videollamadas, el hombre fue ganándose la confianza de Mary con historias aparentemente reales.

Imágenes y vídeos habían sido creados con inteligencia artificial

Durante las videollamadas, Mike aparecía con uniforme militar y hacía referencias detalladas a sus conversaciones previas con Mary, lo que reforzaba su credibilidad. Sin embargo, todo era falso. Las imágenes y videos habían sido creados con tecnología de inteligencia artificial que permitía generar contenido personalizado y convincente, diseñado específicamente para engañar a la víctima.

Tras semanas de conversación y un aparente vínculo emocional, Mike comenzó a pedirle dinero. Le explicó que necesitaba fondos para completar una supuesta 'última misión en Cuba' antes de retirarse. Mary accedió a transferir más de 23.600 euros a lo largo de varias transacciones, creyendo que estaba ayudando a su futuro compañero de vida.

Un maletín que supuestamente contenía 661.200 euros

La estafa culminó con la entrega de un maletín que supuestamente contenía 661.200 euros, enviados como parte de una transferencia internacional. Sin embargo, cuando Mary lo abrió descubrió que solo contenía papeles en blanco. Fue entonces cuando comprendió que todo había sido un engaño. Las fotos, los mensajes y las videollamadas de Mike eran parte de una elaborada estrategia de fraude.

El caso de Mary no solo le ha causado una importante pérdida económica, sino también un profundo daño emocional. Según la organización británica National Fraud Helpline, las víctimas de este tipo de estafas suelen experimentar sentimientos de vergüenza, culpa y pérdida de confianza en los demás.

Uso creciente de la inteligencia artificial para llevar a cabo este tipo de delitos

Martin Richardson, portavoz de la organización, ha advertido sobre el uso creciente de la inteligencia artificial para llevar a cabo este tipo de delitos. “Las estafas románticas son cada vez más sofisticadas. Los criminales no solo manipulan las emociones de sus víctimas, sino que ahora cuentan con herramientas tecnológicas que hacen que todo parezca auténtico. Es fundamental no enviar dinero a nadie que no se haya conocido en persona y siempre verificar cualquier solicitud sospechosa”, señaló Richardson al diario 20 minutos.

En los últimos meses, las autoridades de diferentes países han alertado sobre un incremento de este tipo de fraudes. Según un informe reciente de Europol, la combinación de perfiles falsos generados por IAy métodos tradicionales de manipulación psicológica ha disparado el número de estafas románticas en Europa, especialmente entre personas mayores que buscan compañía en línea.

Por ello, los expertos recomiendan extremar las precauciones al usar aplicaciones de citas, como realizar búsquedas inversas de imágenes para comprobar la autenticidad de las fotos de perfil o pedir videollamadas en tiempo real que permitan verificar la identidad de la otra persona. Además, recuerdan que ninguna solicitud de dinero debe ser atendida sin una confirmación exhaustiva.

