Mata a una joven que conoce en Tinder y esconde su cuerpo en una maleta

Grace Millane se encontraba de mochilera en Nueva Zelanda cuando fue brutalmente asesinada. Esta joven había decidido viajar por el mundo tras terminar sus estudios superiores en Reino Unido.

La joven estuvo seis semanas en Sudáfrica y después fue hasta Nueva Zelanda. Cuando se encontraba en la localidad de Auckland, abrió Tinder para conocer a alguien durante su estancia en el país. La joven tuvo una cita con Jesse Kempson, de 26 años. Fueron a tomar unas copas al casino y estuvieron varias horas hablando. Sin embargo, horas después de quedar con el joven Grace dejó de contestar a los mensajes y su teléfono aparecía apagado.

Su cuerpo fue localizado el 9 de diciembre de 2018 dentro de una maleta cerca del parque de Waitakere Ranges. Los agentes comenzaron la investigación y no tardaron en llamar a la puerta de Jesse Shane Kempson ya que fue la última persona que dejó un mensaje en su perfil de Facebook.

En un primer momento, el joven aseguró a los agentes que tomaron algo y que a medianoche se separaron y cada uno fue a su casa. Sin embargo, las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron como ambos se dirigían al hotel de ella después de tomar unas copas.

Los agentes señalaron en su momento que Kempson se mostraba frio y distante. "Parecía doctor Jekyll y el señor Hyde", aseguraron.

Los agentes continuaron con las pesquisas y localizaron unas imágenes en las que se veía al joven comprando una maleta, la misma en la que apareció la joven, y productos de limpieza. Tras volver a interrogarle, el joven reconoció que había matado a Grace pero aseguró que fue un accidente tras una noche de "sexo duro".

El jurado rechazó el argumento y le condenó a cadena perpetua con un período mínimo sin libertad condicional de 17 años tras unas horas de deliberación.

La primera ministra, Jacinda Arden, emitió entre lágrimas una disculpa a la familia de Millane, en nombre del país. "Ella tenía que haber estado a salvo en este país", lamentó.

Las palabras de la madre

Ahora, cinco años después del brutal asesinato, la madre de la joven ha querido enviar un mensaje al asesino de su hija. La madre de Grace, Gillian Millane, ha asegurado en el podcast The Extraordinary Ordinary que ha desterrado a Kempson de sus pensamientos.

"Él entró en nuestra vida y destruyó a nuestra familia. No me importa su nombre, no me importa él", ha apuntado.

Sobre el juicio, la madre ha señalado que fue "horrendo" y ha dicho que tuvo que sentarse en la sala del tribunal día tras día "mientras aniquilaban a mi hija".

"Llegas a un punto en el que te das cuenta de que eres el único que puede sacarte de allí, ha puntualizado. Ahora la madre está intentando rehacer su vida después de perder también a su marido por un agresivo cáncer.