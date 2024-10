Drones: el nuevo método de las bandas que alerta a las autoridades para contrabandear en las cárceles de Reino Unido

La policía de Reino Unido ha informado a través de una rueda de prensa que los grupos del crimen organizado están reclutando operarios especializados en drones para hacer misiones remuneradas, llegando a transportar hasta varios kilos de contrabando en un mismo viaje.

El detective superintendente Andy Buckthorpe, de la policía del Gran Manchester (GMP), destacó durante en la entrevista que es una “batalla constante” para las autoridades mantenerse al día con los métodos de contrabando utilizados por las bandas criminales y sus cómplices en las prisiones.

“La tecnología de los drones avanza rápidamente, lo que permite cargas útiles más grandes. Ahora pueden volar directamente a las ventanas de las celdas”, señala.

El GMP ha intensificado una ofensiva regional contra los grupos del crimen organizado que intentan introducir drogas, teléfonos y armas en las cárceles, asegurando que son responsables del aumento de la violencia entre los reclusos.

Buckthorpe afirmó que las bandas del crimen organizado están utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) para llevar drogas a diversas cárceles, no solo a las de su área. “Hay una red a nivel nacional. Estas personas no solo realizan incursiones con drones en las prisiones del Gran Manchester, sino que también están conectadas con otras cárceles en todo el país”, explicó.

El inspector jefe Chris McClellan, de la unidad regional contra el crimen organizado del noroeste, agregó: “Estamos viendo cómo grupos del crimen organizado identifican a personas con habilidades para volar drones y les pagan por hacerlo. Algunos de los arrestados por operar drones no son delincuentes; simplemente fueron contratados por su experiencia. Se necesita habilidad para manejar estos drones, y si demuestras competencia, hay una demanda por esos conocimientos”.

“La policía ha recuperado recientemente un dron que transportaba una carga enorme de 7 kg”.

Dentro de las prisiones, las drogas suelen costar entre tres y cinco veces más que en la calle, lo que convierte su contrabando en un negocio muy lucrativo. Un agente comentó que una bolsa de cannabis de 50 libras podría venderse por “cientos de libras” en prisión, y añadió: “Las peleas por esto ocurren todo el tiempo”. McClellan también mencionó que se habían encontrado otras cargas con artículos más inofensivos, como kétchup y otros condimentos.

Ayer, en la última reunión policial, se comentó a los oficiales que en HMP Forest Bank ha aumentado significativamente el número de delitos de contrabando en este último año, y en consecuencia, ha llevado a un aumento en los ataques al personal. Se siguen estudiando otras posibles causas, pero todo apunta a este nuevo método para traficar. Algunos prisioneros han confesado que los drones son las forma favorita de llevar cosas ilegales a las cárceles.

