Una mujer ha muertos tras 20 meses intentando recuperarse de los daños causados en su cuerpo por un incendio donde murieron sus cuatro hijos.

Michelle Pearson sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo en un incendio en su casa en diciembre de 2017 donde fallecieron sus cuatro hijos. En los últimos meses había mejorado su estado pero volvió a empeorar.

Sandra Lever, la madre de Pearson, comentó que su hija se "ganó sus alas y se unió a sus bebés". La casa de Michelle se incendió después de que tiraran sobre la vivienda bombonas de gasoil.

Los que causaron el incendio eran dos chicos, que según el jurado, se encontraban drogados en el momento del fatal desenlace.

Pearson dedico un homenaje a sus hijos mientras ella se encontraba en el hospital. "En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los bomberos por lo que han hecho. Segundo, me gustaría agradecer a la comunidad por todas sus generosas donaciones. Y por último, me gustaría agradecer a todos por venir esta noche".