La luna de miel suele ser para las parejas uno de los mejores momentos. Tras el estrés de los preparativos de la boda y el ajetreo de la celebración, el viaje de recién casados se convierte en un momento mágico. Sin embargo, siempre hay excepciones como es el caso de una mujer que ha publicado su historia en el medio 'Mammamia'.

"Estaba descansando en la piscina de nuestra lujosa casa de la Toscana con la luz del sol reflejada en mi nuevo anillo de boda. Acababa de casarme con el amor de mi vida, Harry, después de siete años juntos y ahora estábamos en nuestra luna de miel en Italia tras meses de planificación".

Durante el tercer día de viaje, continúa la joven que no quiere desvelar su identidad, mientras su prometido nadaba en la piscina, ella aprovechó para conectarse a Internet y mirar sus redes sociales. En su cuenta de Facebook encontró decenas de mensajes de felicitación por su matrimonio, pero también tenía un mensaje inesperado. Era de una mujer llamada Sarah. "Asumiendo que era basura, estaba a punto de borrarlo cuando vi la primera línea", cuenta la mujer.

"He estado durmiendo con Harry durante tres meses", decía la primera parte del mensaje que cambió por completo la luna de miel de la joven. En ese momento, explica, su corazón se paralizó a pesar de que pensó que sería una broma. "La bilis se elevó en mi garganta cuando me di cuenta de que el mensaje había sido enviado dos años antes. No sé cómo lo había pasado por alto", lamenta.

El mensaje explicaba que Harry y ella se habían conocido en un bar y que aunque al principio no sabía que tenía novia, después de las primeras citas se dio cuenta de que no era soltero, pero eso no importó y siguieron con su aventura.

Sarah envió este mensaje cuando se enteró de que Harry se había comprometido con su novia porque quería hacerle saber con qué tipo de hombre se iba a casar.

Justo en ese momento, cuando estaba tratando de procesar la información, su marido salió de la piscina y la besó. En ese momento ella, según confiesa, trató de agarrarse a un clavo ardiendo y respondió al mensaje de Sarah: "Estas mintiendo", le dijo. Pero la respuesta de Sarah rompió el corazón de la recién casada: "¿Recuerdas cuando llegó tarde para la sorpresa de tu madre? Es porque estaba conmigo".

La respuesta de Sarah llegó como un jarro de agua fría porque la joven se dio cuenta en ese momento de que aquel mensaje no era ninguna mentira. El día de la sorpresa a la que Sarah se refería, Harry llegó tarde y ambos discutieron.

Al comprobar que la historia que Sarah le había contado era cierta, decidió hablar con su marido, que reconoció su infidelidad y le explicó que fue eso lo que le llevó a darse cuenta de que su relación era lo más importante en su vida. Harry se disculpó con su esposa y le pidió una y otra vez que le diera otra oportunidad. "Finalmente se la di", desvela la joven.