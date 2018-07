Una mujer abre la puerta de emergencia de un avión y salta cuando acababa de aterrizar

El vuelo de United Airlines acababa de aterrizar en la ciudad de Houston desde Nueva Orleans, Estados Unidos. El avión recorría la pista para ir a la puerta de desembarque, cuando la mujer abrió la puerta de emergencia y saltó, según informó la portavoz de la aerolínea, Maddie King, a CNN.

“Me di cuenta cuando la puerta se abrió de repente y una mujer salió a través de ella”, confesó el pasajero Hampton Friedman, que estaba sentado al otro lado del pasillo y publicó un vídeo corto.

La mujer, que no ha sido identificada, no tiene lesiones graves y no ha sido acusada de ningún cargo.