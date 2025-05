"¡Muerte a los árabes!": miles de judíos de extrema derecha atacan a los palestinos de Jerusalén durante la Marcha de las Banderas

Si "Palestina libre" es el nuevo "Heil Hitler", como defendió Netanyahu, entonces... ¿Qué es el "¡Muerte a los árabes!"? Esas mismas palabras fueron coreadas por judíos de extrema derecha este lunes en Jerusalén durante la conmemoración de la toma de la ciudad. Amenazas, insultos e incluso agresiones a palestinos por parte de los israelíes que no hacen sino evidenciar lo lejos que queda la convivencia pacífica en Oriente Próximo.

Este lunes tuvo lugar el desfile anual del Día de Jerusalén, un evento conocido como la 'Marcha de las Banderas' en el que se conmemora la toma de Jerusalén Oriental -de mayoría palestina- por las fuerzas armadas de Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967. Un escenario perfecto para que los radicales pudieran alzar la voz: los ultranacionalistas israelíes aprovecharon la ocasión para entonar consignas patrióticas acompañadas de cánticos como ese mencionado "¡Muerte a los árabes!".

No contentos con simplemente gritar, la violencia hizo acto de presencia cuando la comitiva irrumpió en zonas palestinas de la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén.

"¡Que arda tu pueblo!"

Miles de ultranacionalistas israelíes se congregaron en la Puerta de Damasco, una de las entradas principales a la Ciudad Vieja, portando consigo pancartas en las que podía leerse "67 - Jerusalén en nuestras manos; 2025 - Gaza en nuestras manos".

A lo largo de toda la marcha, y especialmente mientras recorrían estos barrios musulmanes de la ciudad, se escucharon cánticos amenazadores en los que el odio era el protagonista: "¡Que arda tu pueblo!" o "¡Tu casa será nuestra!" fueron algunos de ellos. "Este es nuestro hogar, este es nuestro estado", llegó a gritarle un manifestante a una mujer palestina, según refleja 'Associated Press News'.

Los comerciantes palestinos habían cerrado sus negocios y la Policía israelí se desplegó a lo largo de los estrechos callejones de la Ciudad Vieja antes de la marcha, donde mantuvo una estrecha vigilancia mientras los manifestantes saltaban, bailaban y cantaban. Incluso llegaron a arrestar y expulsar a algunos de los agresivos.

Sin embargo, no todos los agentes parecían estar en desacuerdo con ellos: como recoge 'AP News', un policía levantó los brazos en gesto de celebración al reconocer a un manifestante y acercarse para abrazarlo.

Visita a la mezquita de Al-Aqsa

Durante la 'Marcha de las Banderas', el ministro de seguridad nacional, Itamar Ben Gvir, del partido Poder Judío, pidió la pena de muerte para los "terroristas" en un discurso dirigido a la multitud.

Además, Ben Gvir visitó el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam y conocido por los judíos como el Monte del Templo. Dicho recinto está administrado por una fundación islámica jordana y los judíos pueden visitarlo, aunque no rezar en él. Los judíos lo veneran por ser la ubicación de dos templos bíblicos y el lugar más sagrado del judaísmo.

"Así no se ve el amor por Jerusalén"

El ambiente de la marcha rápidamente acaparó las reacciones de condena, incluso por parte de los propios políticos israelíes, como Yair Golan, líder de la oposición de izquierda, que ha calificado como "impactantes" las imágenes de violencia vividas en la Ciudad Vieja.

"Así no se ve el amor por Jerusalén. Así se ven el odio, el racismo y el acoso", ha declarado Golan en un comunicado en X. "Este no es nuestro judaísmo. Este no es el sionismo en el que creemos. Es el producto de un gobierno antisionista, no judío, incitador y racista. Lucharemos por Jerusalén para todos nosotros: judíos, cristianos y árabes, laicos y religiosos. Jerusalén es de todos los que la aman, lucharemos por ella y la devolveremos a ser una ciudad para todos nosotros", añadió.

Yair Lapid, otro líder de la oposición israelí, ha afirmado que "no hay nada judío en esta violencia" y ha asegurado que "los ministros del gobierno que guardan silencio ante estos sucesos son cómplices de esta vergüenza".

Asimismo, desde el sector palestino también se han escuchado voces críticas por lo sucedido: Nabil Abu Rudeineh ha condenado tanto la marcha como la visita de Ben Gvir a Al-Aqsa al tiempo que ha censurado que tanto la actual guerra de Israel en Gaza como las "repetidas incursiones en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa y actos provocadores como el izamiento de la bandera israelí en la Jerusalén ocupada amenazan la estabilidad de toda la región".

