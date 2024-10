Muere la tiktoker Arina Glazunova tras caer por las escaleras del metro mientras grababa este vídeo

La tiktoker e influencer rusa Arina Glazunova ha muerto con 27 años tras caer por las escaleras del metro en Tbilisi (Georgia). El trágico accidente ocurrió mientras grababa un vídeo con una amiga, por lo que el momento quedó registrado.

Ahora, ese vídeo se ha compartido en redes sociales. En él, se puede ver como van las dos chicas cantando y bailando por la calle, caminando distraídas. En un momento dado, Arina se topa con las escaleras que bajan al metro y se precipita por ellas. El móvil cae al suelo y se escucha un grito.

Las lesiones que le produjo la caída fueron tan graves que los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Presentaba una fractura en el cráneo, así como otros golpes en el cuerpo.

Este es el vídeo completo. Advertimos de que las imágenes pueden ser duras:

Miles de seguidores de Arina y otros tantos usuarios de TikTok, afectados por esta muerte tan inesperada, se han manifestado por la falta de seguridad del metro. No entienden cómo las escaleras no están más señalizadas y exigen la colocación de medidas de seguridad tales como barandillas o carteles.

Muere al caer de un balcón

Esta no es la primera influencer que muere debido a una caída. El pasado 23 de septiembre, la conocida tiktoker, Kubra Akyutum -popular por su vídeo 'Boda sin novio'- fue encontrada sin vida en el distrito Sultanbeyli de Estambul (Turquía).

Tenía 26 años y, al parecer, cayó desde el balcón de un quinto piso. Las autoridades siguen investigando qué es lo que pudo pasar, aunque las pesquisas apuntan al suicidio, ya que al entrar al piso en el que estaba, los agentes vieron una nota que, según informan, fue dejada por Akyutum. Antes, la chica había dejado un mensaje preocupante en su perfil en relación a su pérdida de peso: "He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente".

Muere atropellada

Y hace unas semanas, la influencer Demaris D. Martínez, de 27 años, murió tras ser atropellada por un coche y, después, por un camión mientras intentaba cruzar los carriles en una transitada avenida.

Originaria de Hillsdale (Michigan, Estados Unidos), era una reconocida influencer que acumulaba cerca de 50.000 seguidores en Facebook. En esta plataforma compartía videos sobre belleza, estilo de vida, compras y cocina. Desde hace poco tiempo, su hijo Kameron también compartía un poco de ese espacio, lo que había resonado profundamente con sus seguidores.

Además de su trabajo en las redes sociales, Martínez también había empezado a compartir contenido sobre su vida personal, incluso algunos problemas en los que se vio envuelta, como el abuso sexual y la violencia doméstica.

