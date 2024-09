Muere Demaris D. Martínez, influencer, en un fatal accidente: la atropelló un coche y después un camión

Las redes sociales están de luto. La influencer Demaris D. Martínez, de tan solo 27 años, ha muerto. La joven habría sido atropellada por un coche y, después, por un camión mientras intentaba cruzar los carriles en una transitada avenida, según informó la policía local, precisa 'El Periódico Mediterráneo'.

Martínez es originaria de Hillsdale y era una reconocida influencer que acumulaba cerca de 50.000 seguidores en Facebook, red social en la que compartía videos sobre belleza, estilo de vida, compras y cocina. Desde hace poco tiempo, había comenzado a incluir a su hijo pequeño, Kameron, en su contenido, lo que había resonado profundamente con sus seguidores.

Además de su trabajo en las redes sociales, la influencer había empezado a compartir contenido sobre su vida personal, incluso algunos problemas en los que se vio envuelta, como el abuso sexual y la violencia doméstica. En sus vídeos, era clara acerca de cómo su fe le había dado la fuerza para superar estas adversidades.

Muere la influencer Aanvi Kamdar a los 27 años

Hace poco, conocíamos la noticia de la muerte de la influencer Aanvi Kamdar, que también murió a los 27 años al caer de un barranco mientras grababa un vídeo.

Las autoridades locales apuntaron que la joven sufrió una fatal caída de más de 100 metros de altura mientras tomaba fotografías y grababa videos en las cataratas Kumbhe, en la India. "Aanvi Kamdar no pudo ser vista inicialmente", dijo el rescatista Shantanu Kuveskar a 'THe Economic Times of India'. "Seis rescatistas bajaron la colina, mientras que otros 50 ayudaron en la cima del montículo", especificó.

Los agentes de policía de Mangaon comunicaron que la influencer había ido a las cascadas con sus amigos para disfrutar de la temporada de lluvias. Mientras tomaba fotografías y videos, se resbaló y cayó directamente al vacío. El superintendente de policía de Raigad, Somnath Gharge, dijo que Kamdar fue rescatada con vida, pero murió mientras recibía atención médica. "Al principio, parecía que la mujer no estaba viva. Pero al acercarnos, respiraba. La llevaron inmediatamente al hospital. Sin embargo, murió durante el tratamiento", comentó el superintendente Gharge.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com