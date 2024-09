Muere una influencer de Tik Tok de 26 años al caer desde el balcón de un quinto piso: "He reunido fuerzas, pero..."

Kubra Akyutum de 26 años era una conocida influencer en la plataforma china de Tik Tok y su popularidad vino a raíz de un vídeo llamado 'Boda sin novio' en 2023. Tras lo ocurrido, sus seguidores están de luto tras conocerse la trágica noticia.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre. La influencer fue encontrada sin vida en el distrito Sultanbeyli de Estambul. Al parecer cayó desde el balcón de un quinto piso. Ahora las autoridades investigan qué es lo que pudo pasar, ya que al entrar al piso en el que estaba, los agentes vieron una nota que, según informan, fue dejada por Akyutum.

Una nota que en sus redes sociales imito, ya que horas antes de lo ocurrido, también dejó un mensaje preocupante en su perfil en relación a su pérdida de peso: "He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente".

Muere Demaris D. Martínez en un trágico accidente

La influencer Demaris D. Martínez, de 27 años, ha muerto tras ser atropellada por un coche y, después, por un camión mientras intentaba cruzar los carriles en una transitada avenida, según informó la policía local, precisa 'El Periódico Mediterráneo'.

Originaria de Hillsdale, era una reconocida influencer que acumulaba cerca de 50.000 seguidores en Facebook. En esta plataforma compartía videos sobre belleza, estilo de vida, compras y cocina. Desde hace poco tiempo, su hijo Kameron también compartía un poco de ese espacio, lo que había resonado profundamente con sus seguidores.

Además de su trabajo en las redes sociales, Martínez también había empezado a compartir contenido sobre su vida personal, incluso algunos problemas en los que se vio envuelta, como el abuso sexual y la violencia doméstica.

Muere la influencer Aanvi Kamdar

El pasado mes de julio, la influencer Aanvi Kamdar, también de 27 años, murió al caer de un barranco mientras grababa un vídeo. Las autoridades locales apuntaron que la joven sufrió una fatal caída de más de 100 metros de altura mientras tomaba fotografías y grababa videos en las cataratas Kumbhe, en la India.

"Aanvi Kamdar no pudo ser vista inicialmente", dijo el rescatista Shantanu Kuveskar a 'The Economic Times of India'. "Seis rescatistas bajaron la colina, mientras que otros 50 ayudaron en la cima del montículo", especificó.

