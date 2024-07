Muere repentinamente el rapero Chino XL a los 50 años y sus hijas le rinden un emotivo homenaje

El mundo de la música está de luto tras la repentina muerte del rapero Chino XL, cuyo nombre real era Derek Emmanuel Barbosa. El artista, conocido por su impacto en la escena hip-hop de los años 90, falleció a los 50 años, según ha confirmado su familia.

Chino XL, originario del Bronx, alcanzó la fama con su álbum debut "Here to Save You All". Sus hijas Chynna, Bella, Lyric y Kiyana emitieron un comunicado en el que destacaron los diversos roles de su padre, entre ellos "Rey de los Punchlines" y "Superhéroe Puertorriqueño", pero recalcaron que su título más importante era el de "padre". "Lo que más nos dio en ese rol fue su fuerza, franqueza y capacidad para ser súper realista", expresaron. "Lo principal que sentimos ahora es que nuestro papá está en paz, y por lo tanto, nosotros también lo estamos".

Además de sus hijas, Barbosa deja atrás a su hijastro Shawn, cinco nietos, su madre y su ex pareja de largo plazo, Stephanie. El rapero falleció el domingo por la mañana en su casa, dejando a su familia "devastada". No se han revelado más detalles sobre la causa de su muerte. Próximamente se darán a conocer detalles sobre un memorial.

Privacidad para la familia

En medio de este dolor, la familia ha pedido privacidad mientras atraviesan su duelo. Compañeros músicos y fanáticos han acudido a las redes sociales para rendir homenaje a Barbosa. La cuenta de Instagram Rap Booklets compartió una imagen de la portada de su álbum debut, enviando "sus más sentidas condolencias a la familia y amigos de Chino XL".

El productor Andrew Laidlaw, quien trabajó con Barbosa durante décadas, expresó su tristeza en una publicación: "No puedo creer que esté diciendo esto... #RestInBeats a mi hermano @chinoxl con solo 50 años. Lo conocí, trabajé con él y construimos juntos durante los últimos 20 años (y fui fan los últimos 30 años). Estoy agradecido de haber colaborado en música increíble - la última vez fue hace solo 3 años... Uno de los MEJORES en tocar un micrófono".

El amigo y rapero A-F-R-O también le dedicó unas palabras en X (anteriormente Twitter): "RIP a CHINO XL... Te voy a extrañar, hermano".

Fanáticos de todo el mundo lo recordaron como "uno de los mejores de todos los tiempos" y un artista de "primer nivel", lamentando su pérdida pocos días después de que apareciera en el nuevo álbum del legendario Rakim, "G.O.D.'S NETWORK (REB7RTH)". Un fan escribió: "Primero lanza el verso del siglo y luego deja el micrófono para siempre... R.I.P #Legend".

Chino XL nació en 1974 en Nueva Jersey y creció en el Bronx, Nueva York. A los 16 años, fue descubierto por Rick Rubin y firmado por American Recordings. Su carrera se inició con una colaboración con el productor Kaoz llamada "Art of Origin", antes de lanzarse como solista con su álbum debut en 1996, "Here to Save You All", que incluyó el sencillo "Kreep". A lo largo de su carrera, lanzó varios álbumes, incluyendo "I Told You So" (2001),

