Muere un refugiado en un incendido en un albergue en Alemania

Una persona ha muerto en el incendio que se ha desatado este lunes en un albergue para refugiados ubicado en la ciudad alemana de Saalfeld, según ha informado la Policía.

La prensa local señala que la víctima en un joven eritreo, pero la Policía ha rehusado confirmar este extremo, subrayando que la investigación acaba de comenzar. La causa del incendio aún se desconoce, no obstante no se descarta que no se trate de un ataque con tintes racistas.

Alemania espera recibir este año una cifra récord de solicitantes de asilo: 800.000. Es el país europeo que más refugiados recibirá, de acuerdo con estas estimaciones, lo que ha avivado las tensiones entre los recién llegados y la población local.

Cientos de miles de personas han llegado en los últimos meses al viejo continente huyendo de los conflictos armados en Oriente Próximo y el Norte de Africa, lo que ha obligado a los países de la UE a preparar una respuesta de emergencia.