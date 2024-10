Muere una niña de 4 años tras ser atropellada por un minibús

Una niña de cuatro años ha muerto tras ser atropellada por un minibús. Ha ocurrido en pleno centro de Reading, en Reino Unido. La niña sufrió graves heridas tras ser arrollada y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, donde acabó falleciendo. La familia de la niña ha tenido que recibir asistencia y apoyo de agentes especializados.

Así lo ha notificado la Policía de Thames Valley en un comunicado recogido por 'The Sun': "El incidente ocurrió entre las 8.15 am y las 8.30 am de ayer en el cruce de Goldsmid Road y Russell Street, Reading. Un minibús Ford Transit rojo chocó contra un peatón". Por el momento no se han producido detenciones.

Por su parte, el inspector Justin Thomas de la Unidad de Operaciones Conjuntas de Vialidad, destacó: "Lamentablemente, un niño pequeño murió como resultado de esta colisión. Mis pensamientos están con la familia y todos los afectados". "Se está llevando a cabo una investigación y hago un llamamiento a todos los que estaban en la zona en el momento de la colisión para que comprueben las imágenes de la cámara del salpicadero en caso de que hayan captado algo que pueda ayudar a la investigación", sostuvo.

Ahora se realizará la autopsia a la niña y se abrirá una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Muere de forma repentina un niño de 9 años cuando volvía de sus vacaciones en Tenerife

A la trágica noticia de cuatro años se suma la conmoción en Reino Unido por la muerte repentina de Freddie Pritchard, un niño de tan solo nueve años, cuando volvía de sus vacaciones en Tenerife. Nadie sabe qué es lo que pudo ocurrir para que el pequeño perdiera la vida. La familia está triste y desconcertada a partes iguales.

Todo ocurrió de repente, el pasado 14 de septiembre, cuando el pequeño regresaba a Gales con su familia tras pasar unos días en España. Es su familia la que ha indicado que "no se puso enfermo ni nada parecido", de ahí que la situación sea aún más frustrante. "No tenemos respuestas y todavía no tenemos ni idea de lo que ha pasado", lamentan sus familiares.

Freddie era "feliz, educado y sonriente", además de un gran seguidor del Wrexham AFC, del Liverpool FC y de varios clubes internacionales y europeos. El fútbol era su pasión y desde los seis años jugaba en el Gresford Athletic, según señaló el medio británico 'Chronicle Live'.

