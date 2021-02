Muere una niña de 2 años tras quedarse sin oxígeno durante un traslado en ambulancia

Una niña de tan solo dos años ha muerto durante su traslado de un hospital a otro en Sao Paulo en Brasil. Su madre ha denunciado que la menor murió a consecuencia de un fallo en los equipos de oxígeno de la ambulancia.

El incidente ocurrió el pasado 5 de febrero. Los padres de Isadora Lorena Ribeiro Mota trasladaron a la niña a la Unidad Básica de Salud de Sete Barras. La pequeña presentaba dificultades respiratorias y fue allí donde la realizaron un análisis de sangre, radiografías y le pusieron un respirador. Se le diagnosticó una anemia y se decidió que debía ser trasladada a un hospital con mayor capacidad a 21 km, el Hospital Regional de Registro.

Isadora fue trasladada en ambulancia entorno a las 8:40 de la mañana y en el camino fue su propia madre la que vio que la niña se estaba poniendo morada, por lo que avisó a G1 y esta constató que el equipo de oxígeno no funcionaba.

Madre desesperada

"Le pregunté a la enfermera si el oxígeno estaba encendido, se fue de mi lado y vio que no lo estaba. Intentó moverse (para llamar), pero no pudo. Luego le preguntó al conductor si podía detener la ambulancia. Dijo que no y empezó a conducir más rápido", señala la madre. Después explica que logró marcar el teléfono a la Unidad Básica de Salud para ver cómo se podía arreglar el equipo de oxígeno, sin lograrlo. Cuando llegaron al hospital, un equipo acudió de urgencia para trasladar a la niña que, según su madre "estaba fría, temblaba y era incapaz de respirar. Pasaron 20 minutos y no volvió. Vino un médico y me dijo que mi angelito ya no estaba, que lo habían intentado todo pero había sufrido un paro cardíaco".

Desde el Sete Barras, afirman que la técnico de enfermería presente había confirmado que el equipamiento de oxígeno funcionaba cuando llamó para pedir indicaciones.

¿Qué dice el hospital?

El Hospital Regional redactó una nota de prensa y aclaró que la niña falleció y no respondió a la reanimación realizada por el equipo de pediatría. Afirmó, además, que es responsabilidad del servicio a domicilio estabilizar a cualquier paciente antes de un traslado y transportarlo en condiciones adecuadas.

Sin embargo, desde el Sete Barras se confirmó que la niña había ingresado a las 4:59 am y se le realizaron las pruebas que el médico de guardia vio oportunas. A las 6:22 am la pequeña fue incluida en el Centro de Regulación de Oferta de Servicios de Salud (Cross) y fue aceptada a las 8:25 am en Regional. No obstante, la técnica de enfermería que acompañaba en la ambulancia a la pequeña llamó para pedir orientación sobre oxígeno, fue guiada y verificó que funcionaba. Solo en el estacionamiento del Hospital de Registro verificó que la niña se encontraba en paro cardiopulmonar y rápidamente pidió ayuda.