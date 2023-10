Muere una mujer después de que una adivina le dijera que iba a morir y tras comerse un dulce que le dio

Una mujer ha muerto envenenada después de que una adivina que le dijera que le quedaban unos días de vida. Ha ocurrido en Brasil. Puede parecer un hecho confuso, pero la historia es compleja y enredada. Medios locales e internacionales se han hecho eco de la noticia. La familia de la fallecida denuncia que cayó enferma de manera repentina por un dulce que le dio la adivina.

Tal y como detalla el 'New York Post', Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto caminaba por el centro de la ciudad de Maceió cuando fue detenida por una anciana. Esta le preguntó si podía predecir su futuro. La mujer aceptó y la supuesta adivina le dijo que sólo le quedaban unos pocos días de vida. Fue entonces cuando la adivina le dio un dulce envuelto antes de separarse.

La mujer se comió el dulce. La prima de la fallecida comentó al diario brasileño 'Globo News' que "como tenía hambre se lo comió". Aquí comienza la tragedia. A las pocas horas de comer el dulce, Pinto comenzó a sentirse muy enferma y comenzó a desarrolla síntomas como fuertes dolores de estómago, problemas de visión y vómitos.

Como la fallecida también padecía úlceras y gastritis, ella y su familia no pensaron demasiado en ello. "Ella era una señora mayor. Me lo comí porque estaba bien sellado, ¿no? Pero me he sentido muy débil desde entonces", dijo la mujer a la familia, según el 'Daily Mail' . "Mi corazón se acelera. He vomitado. Pero tengo este sabor en la boca. Tan amargo. Malo. Mi visión es borrosa. Estoy tan débil", comentó.

Se busca a la adivina

Al empeorar considerablemente, fue hospitalizada. Sangraba por la nariz y echaba espuma por la boca. Murió tan solo un día después de comerse el regalo de la adivina. La autopsia reveló que tenía sustancias químicas que se suelen encontrar en pesticidas disponibles en Brasil.

Sin embargo, no se ha podido confirmar la relación entre estas sustancias químicas y el dulce. Ahora la Policía investiga la muerte y busca a la adivina, que no ha podido ser identificada.