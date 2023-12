Muere una mujer por cáncer de páncreas un mes después de que los médicos le dijeran que no tenía esa enfermedad

Una mujer falleció un mes después de que los médicos le dijeran que no era cáncer. El suceso ha ocurrido en Reino Unido. La mujer no pudo recibir un tratamiento.

Así lo explica su hija, Jayne Baldock, en 'Metro'. Su madre falleció por "retrasos y falta de comunicación". Gina acudió a su médico de cabecera en octubre de 2020 después de sufrir ictericia y la enviaron al hospital, donde le dijeron que probablemente era una forma de cáncer de páncreas, pero que las pruebas no eran concluyentes.

Durante los siguientes seis meses, la mujer estuvo yendo al hospital, donde le hicieron varias pruebas para descubrir qué tenía. Sin embargo, no lo confirmaron. "Pensé que tenía que ser una buena noticia, pero no lo fue, porque volvió a tener ictericia y empezó a vomitar un líquido negro oscuro. Los médicos nunca me explicaron, pero desde entonces descubrí que lo más probable era que se tratara de una hemorragia gastrointestinal", dice.

La mujer explica que después de varios meses les llamaron del hospital para hablar con el médico, pero no les confirmaron qué tenía. "Nos dijeron que no sabían qué era, pero que no era cáncer", recuerda.

Cáncer de páncreas en etapa 2

"Entonces un día se desplomó en el suelo alrededor de las 2 de la madrugada", explica Baldock. Gina volvió a vomitar ese mismo líquido negro meses después y fue ingresada en el hospital.

Allí finalmente les dijeron que tenía cáncer de páncreas y que parecía estar en etapa dos. "Nunca olvidaré cuando entré en esa habitación y cuando comenzó a dibujar en una pizarra una imagen del páncreas, los conductos biliares y luego la masa de mamá", recuerda.

"Pregunté sobre las opciones de tratamiento y me dijeron que, debido a la edad y la salud general de mi madre, no creían que sobreviviría a la operación", recuerda.

Los médicos le dijeron que el pronóstico de su madre era de entre tres y seis meses. "Su salud era tan mala porque habían tardado tanto en ayudarla, simplemente se estaba volviendo más frágil y perdiendo peso", añade sobre el estado de su madre. La mujer pidió volver a casa y los médicos le dieron el alta sin ningún plan de atención, donde falleció.