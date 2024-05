Muere una modelo de 30 años tras ser succionada por un tren mientras realizaba una sesión de fotos

El mundo del modelaje se encuentra consternado ante la noticia de la muerte de una joven de 30 años que ha fallecido al ser arrollada por un tren mientras realizaba una sesión de fotos. La modelo era Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, de procedencia venezolana. La víctima se encontraba en las vías de un tren de alta velocidad de Guadalajara, México. Mientras le sacaban fotografías, el medio de transporte pasó demasiado cerca de la joven, haciendo que su ropa se quedase enredada y fuese arrollada.

La modelo de origen venezolano había planeado tener parte de su vestuario en el fondo de sus fotografías, pero no contó con que la velocidad del tren que pasaba por detrás iba a arrastrar la tela y a succionarla de forma que no pudo evitarlo. Esto se debió, según indica el diario 'The Sun', a que se acercó demasiado a las vías.

Fueron movilizados los servicios de emergencia al lugar de los hechos, concretamente en Zacoalco de Torres, en Guadalajara (México), pero los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte, ya que falleció en el mismo instante en el que el tren la arrolló. Posteriormente, su cuerpo fue retirado de las vías para poder ser examinado en la autopsia y entregado a su familia para enterrarla.

El fiscal del Estado de Jalisco, llamado Joaquín Méndez Ruiz, alegó que "según la información recogida hasta el momento, la víctima estaba participando en una sesión de fotos" y que pudieron hablar con una persona que participó en esta sesión de fotos y con otros testigos que se encontraban en el lugar. Por ende, han llegado a la conclusión de que "todo indica que fue un accidente" y que "se acercó demasiado al tren mientras pasaba".

El peligro de hacer fotos arriesgadas

No es la primera vez que se conocen casos donde las personas mueren por querer tomar la instantánea más arriesgada. De hecho, no hace mucho, concretamente este pasado 11 de abril, un hombre de 53 años murió tras caer al mar en una zona de piscinas naturales del municipio de Tenerife, Puerto de la Cruz. El fallecido se encontraba tomando fotos de la zona cuando el intenso oleaje que se estaba produciendo en ese momento, le arrastró hasta el mar. En ese momento el lugar se encontraba en riesgo de inundaciones y vientos y en prealerta por fenómenos costeros.

Por otro lado, ese mismo mes de abril murió una mujer al caer por el cráter un volcán cuando se realizaba un 'selfie' con el que tenía el objetivo de capturar el gran paisaje en el que se encontraba. La víctima, al igual que la modelo venezolana, tenía 31 años y visitaba junto a su marido este paraje de ensueño.

En estos casos, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, conseguir la mejor fotografía puede poner nuestras vidas en peligro y, por tanto, hay que tener en cuenta las indicaciones de los lugares los que vamos para poder evitar este tipo de accidentes.