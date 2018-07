Muere un menor de 11 años por culpa del 'juego de la asfixia'

El 'juego de la asfixia' ha llegado demasiado lejos. Buscar un desmayo voluntario y fuertes emociones a través de la asfixia es el 'juego' que está de moda entre muchos jóvenes inconscientes del peligro que lleva. Muchos han perdido la vida por jugar con la muerte, el último Garrep Pope, de 11 años, según informa el diario 'Fox'.

Garrep Pope apareció muerto en su casa de Carolina del Sur, Estados Unidos. Su padre encontró al menor y quiso mostrar su dolor en Facebook con el fin de concienciar a otros padres sobre el peligroso juego.

Por su parte, la madre de Garret reconoció que un entrenador de fútbol le advirtió sobre el 'juego de la asfixia', pero que, al preguntar a su hijo sobre ello, él dijo no conocerlo. "Si hablas con tus hijos y ellos dicen que no saben nada de ello, no lo dejes ahí. Edúcalos en saber que no es un juego y que puede matarte", añadió.