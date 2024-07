Muere la influencer Aanvi Kamdar a los 27 años al caer de un barranco mientras grababa un vídeo

Con el auge de las redes sociales hemos visto como un trágico fenómeno ha ido en aumento. Personas que fallecen mientras graban vídeos en lugares complicados y peligrosos. Ha vuelto a ocurrir. La influencer Aanvi Kamdar ha muerto a los 27 años al caer de un barranco mientras grababa un vídeo.

Las autoridades locales avisaron que la joven sufrió una fatal caída de más de 100 metros de altura mientras tomaba fotografías y grababa videos en las cataratas Kumbhe, en la India. "Aanvi Kamdar no pudo ser vista inicialmente", señaló el rescatista Shantanu Kuveskar a 'THe Economic Times of India'. "Seis rescatistas bajaron la colina, mientras que otros 50 ayudaron en la cima del montículo", agregó.

Los agentes de policía de Mangaon informaron que la influencer había ido a las cascadas con sus amigos para disfrutar de la temporada de lluvias. Mientras tomaba fotografías y videos, resbaló y cayó directamente al vacío. El superintendente de policía de Raigad, Somnath Gharge, declaró que Kamdar fue rescatada con vida, pero falleció mientras recibía atención médica.

"Al principio, parecía que la mujer no estaba viva. Pero al acercarnos, respiraba. La llevaron inmediatamente al hospital. Sin embargo, murió durante el tratamiento", comentó el superintendente Gharge.

Un trágico final

Aanvi Kamdar trabajaba se describía en redes sociales como una "detective de viajes". En su cuenta de Instagram de más de 300.000 seguidores documentaba cada uno de sus viajes por el mundo y compartía sus mejores consejos para viajar. En su última publicación, compartida días antes de su muerte, Aanvi enumeró cinco lugares económicos de la India para visitar "durante los monzones".

Cientos de usuarios han querido despedirse de la influencer añadiendo comentarios en su última publicación. Muchos destacan que murió haciendo lo que más le gustaba.

