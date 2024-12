Muere la famosa 'influencer' Beandri Booysen a los 19 años tras su lucha contra una enfermedad de envejecimiento excesivo

Era toda una estrella en TikTok. El mundo de las redes sociales llora la muerte de Beandri Booysen a los 19 años después de luchar contra una enfermedad de envejecimiento excesivo. No se esperaba que viviera más de 14 años, pero se negó a darse por vencida y se convirtió en una sensación de Internet.

Hace dos meses, la adolescente se sometió a una cirugía a corazón abierto y estaba decidida a disfrutar de la Navidad con sus padres. Así lo relata 'The Sun'. La 'influencer' nació con una rara enfermedad llamada síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. Provoca un envejecimiento rápido en los niños. Booysen también sufría de osteoporosis, enfermedad que provoca que los huesos se vuelvan frágiles y se rompan.

Sólo uno de cada cuatro millones de bebés nace con esta enfermedad incurable y Beandri era sólo uno de los 200 pacientes conocidos en el mundo. La madre de Beandri, Bea, ha confirmado que ha perdido su batalla por la vida y agradeció a todos sus fans en todo el mundo por "amarla profundamente", según el citado medio.

Concienciación sobre la progeria

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Beandri, una de las jóvenes más queridas e inspiradoras de Sudáfrica, que siempre irradió esperanza y alegría. Beandri era conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa y por ser la última persona sobreviviente en Sudáfrica que vivía con la rara condición genética llamada progeria", relata la madre.

Comentaba que la joven fallecida "se convirtió en un símbolo de concienciación sobre la progeria y otros niños con necesidades especiales, y utilizó su espíritu único para inspirar a miles de personas en todo el mundo. Nunca dejó de luchar". Tenía 269.200 seguidores en TikTok. La joven dijo que quería generar más conciencia sobre esta rara enfermedad e inspirar a otras personas que atraviesan momentos difíciles.

En una entrevista recogida por el diario británico a principios de este año señaló: "He estado viviendo con progeria desde que nací y estoy acostumbrada a ello y he aprendido con los años a lidiar con todos los desafíos y la cirugía. Afronto todo lo que Dios trae a mi vida y le doy crédito a mi familia por mi fortaleza y apoyo al criarme como una niña 'normal' y no como alguien que debe ser vista como diferente a los demás".

