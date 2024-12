Muere su bebé tras esperar a parir 60 horas porque el hospital tenía "falta de personal"

El bebé de una mujer murió porque un hospital tenía "falta de personal". La madre tuvo que estar esperando 60 horas para dar a luz. Así lo han denunciado los abogados de la pareja de Birmingham que esperaba a su bebé. Tras esa denuncia, se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y se detallo que esa espera contribuyó a la muerte del pequeño. Ha ocurrido en Birmingham.

La mujer tenía el parto programado para ser inducido en la semana 41 de embarazo, aunque no avisaron a la madre de los peligros de esa etapa. Así lo recoge la 'BBC'. Finalmente esto no se pudo dar porque hubo un problema: no había suficiente personal en el hospital. Pese estar ingresada, "una falta de capacidad hospitalaria" provocó que no se realizase la intervención, según apunta el Tribunal Forense de Birmingham y Solihull.

Ante tal situación, enviaron a la mujer a casa para que volviese al día siguiente. Cuando llegó a la vivienda, la bolsa se rompió y la pareja tuvo que acudir de urgencia para ser readmitida en el hospital. Un día después y tras realizar exploraciones, descubrieron unas heces del feto que pronosticaban que algo no iba bien con el bebé. La mujer pidió entonces la cesara, pero se la denegaron por tener otras emergencias.

Todo empeoró con un deterioro del ritmo cardíaco del bebé. Fue cuando los sanitarios actuaron. Optaron por un parto asistido, pero ya era demasiado tarde. El bebé se quedó sin oxígeno al haber inhalado meconio y murió a las 35 horas de nacer.

La familia quedó destrozada aunque dijeron que "siempre recordaremos con cariño esas preciosas horas que pasamos con ella, pero no estoy seguro de que alguna vez podamos superar lo que pasó". La fundación Sandwell and West Birmingham, encargada de la gestión del centro hospitalario de la ciudad, asumió la responsabilidad.

Muere un bebé de 18 meses tras caerle una moto encima

Otro niño de un año y seis meses murió este sábado por la tarde en la comunidad Palo de Arco, ubicada en el municipio de San Carlos, Río San Juan, tras caerle encima una motocicleta estacionada. De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el padrastro del menor había aparcado la motocicleta en el patio de la vivienda familiar. El niño, identificado con las iniciales D.A.V.V., se acercó al vehículo y accidentalmente lo movió, provocando que la motocicleta cayera sobre su cuerpo. El impacto le causó un trauma craneal severo que resultó fatal. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano, los médicos no pudieron hacer nada, ya que el pequeño llegó sin signos vitales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com