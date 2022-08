Muere ahogado un joven de 18 años cuando intentaba rescatar a su hermano pequeño

Alex Harris, un joven de 18 años, perdió la vida el pasado 23 de julio cuando intentaba rescatar a su hermano. Harris, su madre y su hermano de cuatro años disfrutaban de una jornada de baño en el río Misuri, en Estado Unidos, cuando ocurrieron los hechos. En uno de esos momentos, el menor fue arrastrado por una corriente cuando se estaba bañando. Su hermano mayor, sin pensarlo, acudió a su ayuda.

El menor pudo ser rescatado, pero Harris no salía del agua. Fue su madre quien llamó a Emergencias al no tener señales de su hijo. Varias patrullas se acercaron al río para tratar de encontrarlo, pero el resultado no fue el mismo que el de su hermano. Horas más tarde hallaron su cuerpo en el agua. Según ha informado la Policía, el joven murió ahogado. "Se sumergió en el agua y no resurgió", confirmaba el portavoz de Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri.

Un día más tarde, su padre le rendía un homenaje en las redes sociales junto a un mensaje que decía: "Mi hijo Alex murió ayer salvando a su hermano pequeño en un accidente en el que se ahogó. Si no hubiera sido por él, ambos se habrían ido. Te amo hijo y desearía cada segundo poder tomar tu lugar. Eres un héroe, hijo".

En una entrevista dada a 'Today', los padres de Harris han querido recalcar la unión que ambos hermanos tenían, a pesar de tener una diferencia de edad de 14 años.

La sociedad de Missouri se encuentra conmocionada por la situación. Por ello, el colegio donde estudió ha querido rendirle un homenaje. Su antiguo entrenador de fútbol comentaba a los medios que "él llegó a la vida de muchas personas y cuando miras a la comunidad de un pueblo pequeño, todos se vieron muy afectados, pero también impactó a todos simplemente por quién era".

"Aunque se haya ido, no será olvidado", así lo ha expresado un antiguo profesor, quien destacaba su gesto heroico por salvar la vida de su hermano pequeño.