Una modelo sufre una fuerte reacción alérgica tras pintarse el pelo: "Me sentí como un monstruo"

La publicación de la modelo Luisa Kamei, de tan solo 19 años, ha dado la vuelta al mundo tras contar su terrible experiencia con un tinte capilar.

La joven, a través de Instagram, ha dado a conocer la fuerte reacción alérgica que sufrió horas después de aplicarse un tinte para el pelo que, asegura, nunca le había dado problemas.

"Después de dos días de teñirme el cabello, amanecí con un líquido saliendo del cuero cabelludo y al día siguiente con la cara hinchada al punto que no podía abrir uno de mis ojos", asegura Kamei. "Fui al médico porque me sentía muy incómoda y tenía mucha presión en la cabeza. Mi cara se hizo más grande y, según el médico, si hubiera tardado más en llegar al hospital, los efectos de la reacción alérgica podrían haber sido aún peores".

Tal y como explica la propia modelo, la alergia a los tintes es algo grave especialmente para aquellas personas que tienen la piel sensible: pérdida de cabello, heridas, hinchazón, enrojecimiento de la piel o incluso dificultad para respirar son algunos de los síntomas que surgen tras su aplicación. Es por ello por lo que los fabricantes recomiendan realizar una prueba en alguna parte de tu cuerpo, al menos, 48 horas antes.

"Como un monstruo"

El 16 de diciembre, Luisa Kamei se pintaba el pelo como durante años llevaba haciendo. Sin embargo, esta vez su cuerpo reaccionaba de una manera diferente y le provocaba una fuerte reacción alérgica que le hacía acudir a urgencias.

"Me miré en el espejo y lo único que pude hacer fue llorar. Me sentí como un monstruo", asegura la joven brasileña, que ha compartido en redes una imagen de su rostro completamente desfigurado.

Ahora, varias semanas después, se encuentra recuperándose de este pequeño susto que ha querido compartir para alertar a todo el mundo de las complicaciones que pueden surgir tras aplicarse un tinte para el pelo: "Hoy me armé de valor para mostrar cómo me veía y hacer una alerta. Tenga cuidado con el tipo de productos que utiliza. El test de alergia a la pintura de 48h recomendado por los fabricantes no siempre es suficiente".