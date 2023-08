La modelo Jennifer Barlow pierde una pierna tras infectarse con la peligrosa bacteria 'come carne'

La modelo estadounidense Jennifer Barlow ha compartido con sus seguidores su trágica y angustiosa historia. La profesional ha vivido una traumática situación después de que una bacteria carnívora haya hecho que perdiese una pierna.

Tal y como ha relatado Barlow a medios locales de Georgia, todo comenzó cuando estaba de viaje en las Bahamas, hace alrededor de cinco meses. La joven de 33 años se hizo un pequeño corte en la pierna, depilándose con una cuchilla, y tras meterse al mar sintió un "hormigueo" en su rodilla.

A partir de ahí, su rodilla "comenzó a hincharse, estaba muy roja y caliente" y "apenas podía caminar". Ya de vuelta en Atlanta (Georgia) acudió al médico y se instaló en casa con muletas y analgésicos prescritos. Hasta que, tras desmayarse un día en su domicilio, Barlow fue trasladada al hospital y ahí comenzó su calvario

El diagnóstico médico

Tras varias evaluaciones, el diagnóstico reveló que la joven se había contagiado de la bacteria "Vibrio vulnificus" o "comecarne". Barlow entró en coma 10 días y, al despertar, su pierna tuvo que ser amputada debido a la grave infección que presentaba la extremidad.

"Cuando desperté tenía lo que parecía una pierna de zombi. Parecía como si un perro se hubiera apoderado de ella. No me quedaba nada. Los médicos me dijeron que tenía mucha suerte de estar viva", ha recordado a dichos medios la modelo.

La lucha continúa

Actualmente, su familia y allegados han creado una campaña de 'GoFundMe' para que la joven pueda costearse los gastos médicos y el pago de una nueva prótesis.

No obstante, aunque este episodio ha sido un golpe duro para ella, Barlow considera que los sanitarios tomaron la mejor decisión. "Hay belleza y honestidad en todo. Mi discapacidad ahora me ha hecho más fuerte como persona", ha confesado la estadounidense.

¿Que es la bacteria 'come carne'?

Esta se trata de una bacteria carnívora conocida como "Vibrio vulnificus". Vive en el agua de mar y tiene la capacidad de entrar en el cuerpo humano cuando una herida entra en contacto con agua que contiene grandes cantidades de la bacteria o come mariscos contaminados

Dicha bacteria causa una enfermedad llamada fascitis necrosante, una infección rara que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia.

Durante este 2023, al menos 26 casos de la bacteria 'come carne' han sido reportadas en el estado de Florida y cinco han sido mortales.