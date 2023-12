El horrible testimonio de una cooperante en Gaza: "Hay niños con heridas atroces y nadie les cuida"

La guerra sigue dejando imágenes desoladoras. El sur de Gaza se ha convertido en un campo de batalla Es la prioridad ahora del gobierno israelí, acabar con Hamás. Aseguran tener información de inteligencia sobre el paradero de los rehenes y dicen que saben dónde están. Según sus cuentas, quedan 122 con vida y temen que las mujeres que todavía no han sido liberadas estén siendo víctimas de violaciones y maltrato.

El Embajador Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, considera que los ataques del 7 de octubre de Hamás no fueron espontáneos: "el 7 de octubre Hamás perpetró violaciones, no fueron decisiones enfermizas espontáneas, fue premeditado, planeado, ordenado

La situación en la Franja empeora a cada minuto. Los médicos se encuentran extenuados. La Presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirijana Spoljaric, explica qué fue lo que más le llamó la atención: "lo que más me impactó fueron los niños con heridas atroces y a los que nadie cuida porque han perdido a sus padres en la guerra".

Mientras tanto, en las calles se suceden los funerales entre bombas y ataques aéreos, una situación dramática que también se da en el norte, en Yabalia, uno de los bastiones de Hamás.

La ONU descarta la posibilidad de crear zonas seguras en Gaza

Precisamente este martes, Naciones Unidas ha descartado la posibilidad de crear "zonas seguras" en la Franja de Gaza para que se pueda evacuar de manera correcta y segura a los civiles dentro de la zona según avanza la ofensiva del Ejército de Israel contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Las denominadas zonas seguras en Gaza no son algo científico ni algo racional. No son posibles y creo que las autoridades israelíes lo saben", recalcaba James Elder, un portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el transcurso de una rueda de prensa. Ha querido hacer hincapié en que los niños "no tienen nada que ver con la política". "Tienen todo que perder en la guerra", resaltaba en un mensaje difundido a través de su cuenta de 'X'.

"Sin agua, sin sanidad y sin refugio, estas zonas solo corren el riesgo de convertirse en zonas de enfermedad", matizaba mientras que añadía que "en el contexto actual no es razonable", sobre todo si se declaran de forma "unilateral" por parte de Israel.

En este contexto, ha aclarado que los civiles tienen que ser trasladados a zonas en las que haya recursos suficientes para garantizar su supervivencia, incluidas instalaciones sanitarias, agua potable y alimentos. "Estas zonas no son zonas seguras, simplemente son zonas sin bombardeos", ha dicho.