La ministra de defensa Margarita Robles habla de "pavor" ante un posible ataque nuclear de Putin

El miedo a un ataque nuclear crece en Europa, sobre todo, entre los países más cercanos al conflicto. Algunos inclusos se preparan ante un eventual ataque y ya informan a la población para que sepan que hacer en caso de guerra. Noruega enseña a la población cómo ser autosuficiente y protegerse de un ataque nuclear.

Suecia ha repartido esta guía en 5 millones de hogares, Austria ha ensayado cómo sobrevivir a un gran apagón y Alemania revisa su plan operativo de defensa, algo que no hacían desde la Guerra Fría.

"El material que nosotros enviamos a Ucrania no se encuentra en esa tesitura"

Las alarmas han saltado después de que Ucrania haya usado misiles de largo alcance, suministrados por Estados Unidos y Gran Bretaña. En este contexto, la ministra de defensa ha querido destacar que España "no se encuentra en esta situación porque el material que nosotros enviamos a Ucrania no se encuentra en esa tesitura". Es decir que España no estaría amenazada, por un posible ataque ruso, porque no ha suministrado a Ucrania este tipo de armamento.

De hecho, el pasado mes de julio, la televisión rusa mostraba un mapa de cuáles serían los países que Rusia atacaría con armamento nuclear y España no estaría entre los objetivos. Aún así, Robles ha querido reiterar el apoyo absoluto de España a Ucrania y ha dicho que el único culpable del conflicto es Putin que atacó a un país soberano.

La ministra de defensa también ha destacado que la guerra de Ucrania ya no es solo una cosa de Europa, porque la intervención de las tropas de Corea del Norte han hecho que se transforme en un conflicto global.

