ÚLTIMA HORA | Rusia lanza un misil balístico intercontinental mientras crece la tensión internacional

Rusia lanzó en la madrugada del jueves un misil balístico intercontinental, otro misil aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal y siete misiles de crucero Kh-101, según informó la Fuerza Aérea ucraniana; lo que ha incrementado el temor a una escalada mayor en el conflicto. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, expresó su preocupación por los recientes movimientos de Rusia y los posibles pasos que pueda dar el Kremlin en las próximas horas.

El ataque se produjo entre las 5.00 y las 7.00 de la mañana de este jueves "contra fábricas e infraestructura crítica" de la ciudad de Dnipró del centro de Ucrania. La Fuerza Aérea ucraniana ha confirmado que las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero, pero no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el Kinzhal, que son dos de los misiles más sofisticados del arsenal ruso.

Anteriormente, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, de la cual es capital Dnipró, informaron de un ataque masivo contra el óblast en el que se produjeron daños en "una infraestructura industrial" de la ciudad.

Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión, marcado por el uso, por primera vez, de misiles ATACMS por parte de Ucrania contra infraestructuras militares rusas en Kursk, a 115 kilómetros de la frontera. Según fuentes militares ucranianas, el ataque dejó 12 explosiones y destruyó depósitos de municiones rusas. "Por primera vez hemos utilizado misiles balísticos para golpear territorio ruso", afirmó el Ejército ucraniano.

Las reacciones internacionales

La ofensiva ucraniana se llevó a cabo tras la autorización de Estados Unidos para usar misiles ATACMS en territorio ruso, aunque solo en la región de Kursk. Este despliegue de fuerza ha provocado que Moscú incremente su amenaza nuclear, especialmente después de la llegada de tropas norcoreanas al conflicto.

Ante este escenario, varios países europeos han intensificado sus preparativos para una posible guerra. Alemania, por ejemplo, ha reforzado la protección de sus costas y ha actualizado su plan operativo de defensa, un documento que coordina el trabajo entre el Ejército, Protección Civil e industrias estratégicas. Además, países como Noruega y Suecia están informando a la población sobre cómo sobrevivir a un ataque nuclear, por lo que han distribuido guías y promoviendo el uso de pastillas de yodo.

España asegura no estar en riesgo directo

Margarita Robles ha querido tranquilizar a la población española y ha asegurado que el material militar enviado por España a Ucrania no incluye armamento de largo alcance, como los misiles utilizados en estos ataques. "España no se encuentra en esta tesitura porque el material que enviamos a Ucrania no está diseñado para este tipo de operaciones", declaró.

A pesar de no estar entre los objetivos nucleares señalados por Rusia, según mapas emitidos por la televisión rusa en julio, Robles reiteró el apoyo incondicional de España a Ucrania y señaló que "el único culpable del conflicto es Putin, que atacó a un país soberano".

Una escalada que preocupa a Europa

El temor a un ataque nuclear no solo afecta a los países cercanos al conflicto, sino también a toda Europa. Varios gobiernos han cerrado sus embajadas en Kiev, incluida la de Estados Unidos, que alertó sobre un posible ataque aéreo inminente. Otras representaciones diplomáticas, como las de España, Italia y Grecia, también han cesado temporalmente sus actividades en la capital ucraniana.

Mientras tanto, Ucrania denuncia una campaña de desinformación orquestada por Rusia para desmoralizar a su población, mientras los países europeos se preparan para posibles escenarios de guerra.

