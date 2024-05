El envío de armas a Ucrania ocasiona una nueva fricción en el Gobierno

El partido de Yolanda Díaz vuelve a marcar distancias -públicamente- con los socialistas. En Sumar no han gustado las formas en las que se ha producido la aprobación de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, de 1.000 millones, y que incluirá armamento. Aunque la medida tuvo luz verde hace más de un mes en el propio Consejo de Ministros (lo aprobó el pasado 16 de abril) desde el partido de Díaz afean que se ha llevado a cabo con "total opacidad".

"Esa falta de transparencia no es seria cuando hablamos de un tema tan importante como es la defensa", ha explicado el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. Además, desde Sumar añaden que ya expresaron su rechazo hace semanas y ha solicitado a Pedro Sánchez que lleve la propuesta al Congreso de los Diputados, para que "sean las Cortes las que valoren con toda la información cuál es el alcance de ese acuerdo y que los distintos grupos puedan fijar su posición".

Otro ministro del sector Sumar, Ernest Urtasun, ha insistido en esta petición. Para el ministro de Derechos Sociales, es una medida que hay que explicar "con luz y taquígrafos".

Igualmente, Urtasun ha subrayado que en Sumar siempre han defendido el derecho de Ucrania a su "legítima defensa", pero al mismo tiempo ve imprescindible alcanzar cuanto antes "una paz justa para los ucranianos".

La oposición también critica la falta de información

Desde el Partido Popular también han criticado la forma de actuar del Ejecutivo. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha lamentado que el Gobierno utilice "la política exterior como una pancarta electoral". Además, ha añadido que las formaciones políticas deberían "tener información" sobre una cuestión de "política de Estado" como la de este paquete de medidas.

Aún así, ha apuntado a que el PP respaldará al Gobierno "siempre y cuando se vayan a defender los derechos humanos" y siempre que se defiendan a los agredidos.

Sánchez descarta llevar al Congreso la ayuda a Ucrania

El Presidente del Gobierno ha afirmado que no es "necesario" llevar al Congreso el acuerdo de seguridad que se ha firmado con Ucrania ya que no es un "tratado internacional". Sánchez lo ha calificado e como un "memorándum de entendimiento" y ha defendido que él mismo y varios ministros explicaron en el Congreso que iban a firmar un acuerdo para "elevar el rango de cooperación a un nuevo nivel".

Por último, Sánchez ha expresado que lo importante es ayudar a Ucrania de la forma más rápida posible. "Estamos y estaremos con Ucrania", ha zanjado Sánchez; recalcando, junto al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que España llevará a cabo esa ayuda "el tiempo que haga falta, hasta que se garantice su integridad territorial y se respete su soberanía".

Este nuevo choque entre PSOE y Sumar llega después de que la semana pasada ambas formaciones no llegaran a acuerdos en dos leyes de los socialistas. La ley sobre el proxenetismo no salió adelante y la ley dell suelo fue retirada a última hora por el Gobierno al no recabar apoyos.