El Ministerio del Interior francés sospecha que el terrorista del Thalys tenía consignas del EI

El ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, sugirió que el agresor del tren Thalys, Ayoub El Khazzani, pudo haber recibido consignas del Estado Islámico (EI), puesto que esa organización está detrás de "la casi totalidad" de atentados y tentativas yihadistas en Europa.

"La casi totalidad de los atentados o de las tentativas que hemos desbaratado (...) tiene vínculos con esa organización", subrayó Cazeneuve en una entrevista con la emisora "France Inter".

Había sido preguntado sobre si la acción de El Khazzani, que causó dos heridos graves -uno de bala y otro de arma blanca, dos de los pasajeros que intervinieron para reducirlo- era un acto concertado. Y su respuesta fue que "la investigación lo dirá", pero también que "hay una voluntad de Daesh (las siglas en árabe del EI) a partir de Siria, pero no sólo desde Siria, de golpear la mayor parte de los países de la Unión Europea".

Terminó reconociendo que no puede establecer ahora ese vínculo en concreto del caso de El Khazzani porque como ministro de Interior no puede "hacer aproximaciones".

Cazeneuve defendió la actuación de los servicios secretos franceses, a los que se ha reprochado no haber actuado contra ese joven marroquí pese a que estuvo viviendo en Francia al menos dos meses entre febrero y abril de 2014, después de que España les hubiera advertido de que iba a trabajar allí con la compañía de telecomunicaciones Lycamobile.

Sin entrar en el hecho, confirmado ayer por la Fiscalía, de que la presencia de El Khazzani no fue detectada durante esa estancia en Francia, el ministro insistió en que "nada señala una actividad de carácter criminal en Francia". "Durante los meses que estuvo en Francia (...) no cometió infracciones penales", repitió después de haber explicado que, pese a que estaba fichado por los servicios secretos, eso "no es un mandato de arresto" sino sólo seguir a personas.

También dijo que Francia fue "el único país que emitió una ficha S" para el presunto terrorista, lo que permitió establecer una "trazabilidad", en particular cuando se detectó el 10 de mayo pasado que tomó un vuelo Berlín-Estambul, lo que pudo ser la primera fase de un viaje a Siria.

De hecho, el 4 de junio volvió a Europa en un viaje del que se sabe que voló inicialmente desde la ciudad turca de Antioquía, cerca de la frontera siria.

Ayoub El Khazzani ingresó en prisión tras ser imputado por el juez instructor después de que la Fiscalía hubiera anunciado los cargos requeridos: tentativa de asesinatos con carácter terrorista, tenencia y transporte de armas y pertenencia a una organización terrorista.

El acusado, que asegura haber actuado con el único objetivo de robar, subió al Thalys en Bruselas con una mochila y una maleta de ruedas, en las que escondía un fusil de asalto AKM con 270 municiones, una pistola, una botella de 50 centilitros con gasolina y un cúter.