Mil kilómetros en cien días: El reto del embajador británico en la lucha contra la Esclerosis Múltiple

A punto de finalizar su misión diplomática, el embajador de Reino Unido en España y Andorra, Hugh Elliott, se ha propuesto una última meta antes de regresar a Londres: recaudar fondos para la investigación contra la Esclerosis Múltiple. Para eso, tiene previsto recorrer 1.000 kilómetros hasta septiembre con el objetivo de recaudar donaciones que destinará a financiar la investigación centrada en esa enfermedad que afecta a 55.000 personas en España.

Un reto que surge por la generosidad de una mujer en su primera visita a España. Su objetivo era dirigirse a Santiago de Compostela en bicicleta, pero una vez en Burgos, su bicicleta no había llegado. Atrapado en Burgos y casi sin dinero, el embajador cuenta que "la primera española que conocí me alojó 5 días mientras yo esperaba mi bicicleta que no llegaba".

Esta experiencia conmovió al embajador ya que, esta mujer le recibió como un integrante más de la familia sin pedir nada a cambio. Años después, cuando Elliott volvió a España, para ser embajador, hizo un llamamiento por redes sociales para volver a encontrar a Lourdes; aquella mujer que le había hospedado hace unos años. Sin embargo, a los pocos días el hermano de Lourdes le dio la mala noticia: "ella falleció por esclerosis múltiple, bastante joven", afirma Elliott.

Un hecho que le marcó, ya que no era el único caso de esclerosis que conocía. Su cuñada también padece esta enfermedad. Razón por la que se comprometió a visibilizar la esclerosis múltiple. Este compromiso se puede ver año tras año en las redes sociales del embajador con retos como el de "Mójate por la esclerosis múltiple" o el más reciente de correr mil kilómetros en cien días. Un reto que sigue avanzando y al que le quedan menos de 300 kilómetros para cumplir su objetivo.

Con este último objetivo, se propone recaudar fondos para la investigación de la enfermedad y tiene un fin claro: "recaudar 10.000 euros, es cierto que es alto, vamos por los 1600-1700". Pero aun así es optimista e impulsa a los españoles a seguir colaborando "yo tengo la confianza de que los españoles se unan para estas contribuciones" dice Elliott. Unos fondos que van dirigidos directamente a la investigación y a la Asociación Española de esclerosis múltiple.

Elliott tiene claro que a pesar del calor que hace en España en esta época, no va a parar hasta cumplir con el reto. Afirma que para soportar las altas temperaturas lo que hace es: "duermo un poco menos, madrugo un poco más y así veo la España de madrugada a primera hora" comenta el embajador. Ya que además para él "ajustar la agenda es casi lo más difícil" cuenta Elliott. Pero a pesar de esta dificultad no se detiene y se propone lograr el objetivo de conseguir los 10.000 euros antes de su vuelta a Reino Unido.

