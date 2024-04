Mike Black, el millonario que se arruinó para demostrar que se puede ganar un millón y enfermó en el intento

Mike Black es un 'youtuber' estadounidense cuya fortuna alcanzaba las siete cifras. El éxito de su agencia de desarrollo de software le reportaba millones de dólares cada año. Sin embargo, el año pasado este hombre decidió que dejaba de ser millonario para quedarse a cero. Quería demostrar que con esfuerzo era posible ganar un millón de dólares en solo un año. Pero, ¿finalmente lo consiguió?

Black lo anunció en sus redes sociales como el 'Desafío de la vuelta del millón de dólares'. La idea del proyecto era demostrar a los demás que solo se necesita dedicación, trabajo duro y conocimiento de los negocios para poder ganar mucho dinero. Para ello, Black renunció a su casa, su coche, su dinero, su negocio y sus posesiones para embarcarse en tan arriesgado reto.

"Conocí a muchas personas que lo perdieron todo durante la pandemia y se deprimieron mucho", decía a sus seguidores en un video de YouTube. "Incluso tuve un amigo que perdió un negocio de 10 millones de dólares de la noche a la mañana". Con este proyecto quería ponerse en el lugar de toda esa gente que empieza desde cero mientras intentaba "ganar un millón de dólares".

Empezó vendiendo muebles

Tras cancelar su contrato de alquiler, estuvo unos días como un vagabundo buscando refugio hasta que el 'youtuber' pasó a vivir de prestado en la caravana de un conocido. Después de las primeras semanas en las que vivió con prácticamente nada, vio algo de luz con los primeros ingresos (300 dólares) vendiendo muebles en páginas online. Black hacía de intermediario y se llevaba un pequeño porcentaje de las ventas en páginas como Craigslist y Facebook.

Pronto, estas transacciones le generaron suficiente dinero como para comprarse un ordenador. En quince días pudo alquilar un modesto apartamento para vivir y en tres meses consiguió un puesto de administrador de redes sociales. Esta fue la mejor racha del proyecto, vivió un subidón que le llevó incluso a lanzar su propia marca de café. "Estoy comenzando una marca de café. Ahora tengo un tipo de café en Austin. "Quiero decir, ¡todo va en la dirección correcta! ¡Hace tres meses estaba sin hogar!", decía en uno de los vídeos.

Una noticia que lo cambió todo

Durante los primeros cuatro meses, Black había demostrado que era posible ganar una buena cantidad de dinero de la nada, pero el millón de dólares aun estaba muy lejos. Sin embargo, Black recibió una noticia que lo iba a cambiar todo. Su padre tenía cáncer de colon y había empezado la quimioterapia. A pesar de este duro revés, en ese momento el 'youtuber' decidió seguir adelante con el proyecto.

Continuó unos cuantos meses hasta que tuvo que desvelar algo que no había contado hasta ahora: "He estado lidiando con muchas cosas personalmente, y recientemente ha sucedido algo que realmente me ha llevado al límite". "Mi salud personal se ha deteriorado hasta el punto en que realmente necesito empezar a cuidarla. A lo largo de todo el proyecto, no lo hemos compartido con ustedes, pero he estado entrando y saliendo del consultorio del médico", admitió en un video bastante emotivo.

Aparte de haberse visto afectada su salud mental por las preocupaciones familiares, Black contó que sufría una enfermedad autoinmune que le causaba dolor extremo en las articulaciones y "fatiga crónica". A medida que su salud y la de su padre empeoraban, el 'youtuber' decidió abandonar el desafío. Le quedaban dos meses para llegar al año.

"He decidido oficialmente terminar el proyecto antes de tiempo. Ahora, por mucho que me duela hacer esto, especialmente con solo dos meses por delante, siento que es lo correcto", anunció en YouTube, y añadió: "La salud y la familia eran mucho más importantes que el reto, así que decidí detener todo el proyecto".

Una lección de vida

Mike Black logró recaudar en los 10 meses que duró el proyecto 65.000 dólares (unos 60.0000 euros), lo cual no deja de ser una asombrosa cifra teniendo en cuenta las circunstancias y términos en los que se autoimpuso "triunfar", aunque obviamente, dicha cifra se quedó lejos del millón al que aspiraba.

Pese a ello, el propio Black decía que este reto le había enseñado la lección más valiosa de todas: "Siempre debemos recordar ayudar a los necesitados porque podría ser la oportunidad que necesitan".

