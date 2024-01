Una buena acción viral: el youtuber Mr Beast rescata a 100 perros abandonados

Crear contenido en internet no tiene por qué ser algo banal, sino que se puede usar la proyección a miles de personas para hacer obras de caridad. Es el caso del youtuber Jimmy Donaldson, más conocido como Mr Beast que hace un año se hacía conocido por curar la ceguera de 1.000 personas y que ahora sorprende a sus seguidores rescatando a 100 perros de la calle.

Se trata del segundo canal de Youtube con más suscriptores y no es de extrañar ya que este creador ofrece un amplio abanico de contenido que no deja indiferente a nadie. Su última hazaña viene acompañado de esos seres que tanto se quieren: los perros. Mr Beast ha rescatado 100 perros de la calle y los ha trasladado a un santuario creado por él para darles un nuevo hogar hasta que sean adoptados. En este santuario no solamente está el creador sino que, según explica él en su vídeo de Youtube, el lugar también está en manos de personas especializadas en trabajo canino como lo son los paseadores, entrenadores e incluso un equipo que se encarga de darle cariño y amor a los perritos.

Campaña de adopción

El objetivo del Youtuber no es solo darle cobijo a estos animales, sino que posteriormente puedan ser adoptados y conozcan el amor de un verdadero hogar. Por eso, Donaldson, invirtió miles de dólares en una campaña publicitaria en todo el estado para hacer conocida la causa y que la gente adoptara a estas mascotas. Esto ha sido un éxito y se ha conseguido que los perritos comiencen a ser adoptados.

Pero para Mr Beast, no basta con dar a los animales a cualquier persona, sino que se asegura de que los perros estén en una familia adecuada. Por ende, él mismo va con los potenciales dueños y el perro a un parque para ver cómo se llevan. Posteriormente, una tercera persona entrevista a las personas que quieren adoptar y se aseguran que los perritos vivan en un entorno seguro, estable y cariñoso. Además, los perros más viejos también son adoptados gracias al equipo de cuidadores y entrenadores.

Un incentivo más para la adopción, es un cheque de comida ilimitada para toda la vida de la mascota y seguro gratuito para los que decidan adoptar a uno de los perros.

Esta iniciativa dio la vuelta al mundo llegando a las 100.000.000 reproducciones de Youtube.