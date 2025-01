Migrañas que 'imitan un ictus': "Cada dos semanas no puedo andar ni hablar"

Una joven de 26 años en Reino Unido, llamada Leona Hargreaves, sufre de un extraño tipo de migrañas conocida como "migrañas hemipléjicas", una enfermedad rara que afecta a una de cada 10.000 personas en el mundo. Estas migrañas provocan síntomas parecidos a los de un ictus, conocidos como un "ictus de imitación". Según explica, estos ataques le ocurren cada dos o tres semanas y los síntomas prevalecen durante varios días.

"La gente piensa que las migrañas duran un día y se van en cuanto te deja de doler la cabeza. No se dan cuenta que puedes notar como se va formando el dolor durante días, después sufres la migraña y la 'resaca' puede durar hasta una semana más", explica la joven. Además, debe usar un bastón durante y después de estos ataques, ya que los síntomas incluyen debilidad muscular y problemas de movilidad.

"Cada vez que tengo un ataque pienso que será para siempre y que no podré volver a andar. Las migrañas han tenido un impacto muy grande en mi vida y me da miedo que el daño sea permanente", confiesa Hargreaves, "ya no puedo hacer jornada completa de trabajo y me cuesta salir de casa para pasar tiempo con mis amigos", añade. Leona comenzó a sufrir estas migrañas cuando tenía 13 años, según afirma, los únicos síntomas que padecía por aquel entonces era visión borrosa en uno de sus ojos, pero que cuando cumplió 16, estas migrañas desaparecieron y no volvió a tener una hasta una década después.

Sin embargo, durante el pasado mes de octubre, esta condición volvió y se manifestó con mucha más fuerza que las últimas veces. De repente, Leona dejó de poder andar, sintiendo una debilidad muscular muy grande en el lado izquierdo de su cuerpo y tampoco podía articular bien las palabras. "Todos pensaron que me estaba dando un ictus, entre en pánico y pensé que me iba a morir", asegura.

Leona fue trasladada a un hospital para someterla a diferentes pruebas, entre ellas un TAC, análisis de sangre y una resonancia magnética para determinar si estaba sufriendo un ictus. Sin embargo, los análisis volvieron mostrando parámetros normales. Tras llevar a cabo más pruebas, se concluyó que Leona sufría migrañas hemipléjicas, que pueden durar de una hora hasta varios días, aunque lo normal es que no duren más de 24 horas.

Esta rara condición, que incluso puede aparecer sin el dolor de cabeza, no tiene cura y, a diferencia del ictus, no se ha demostrado que suponga un deterioro cerebral permanente. Sin embargo, el Centro Nacional de la Migraña (NMC) ubicado en Londres, se encuentra investigando el caso para determinar si existe algún método para ayudar a Leona con sus ataques. Al parecer, los medicamentos contra la epilepsia, inyecciones de Botox o una nueva medicación contra las migrañas, llamada Vyduram, que "puede tomarse durante el inicio del ataque", podría servir para tratar esta condición.

